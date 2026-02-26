El partido que abre la Fecha 5 del Campeonato Nacional tiene más urgencia de la que parece. Cobresal viene en alza: aplastó a la UC por 3-2 y tiene puntaje perfecto como local. Del otro lado, Deportes La Serena no ha sumado ni un punto como visitante y está en el puesto 14 con apenas un punto en cuatro fechas. La altitud de El Salvador —más de 2.400 metros sobre el nivel del mar— hace del Estadio El Cobre un escenario tan difícil como implacable para los equipos que van de visita. Para La Serena, este viernes no hay margen de error.

¿Qué canal transmite Cobresal vs Deportes La Serena EN VIVO?

El partido entre Cobresal y La Serena será transmitido EN VIVO por televisión de pago y streaming para todo Chile.

Las señales confirmadas son:

TNT Sports Premium (TV por cable)

MAX (streaming, ex HBO Max)



Para ver el partido online necesitas una suscripción activa a MAX o tener contratado TNT Sports Premium en tu cable operador.

¿A qué hora juega Cobresal vs La Serena por la Fecha 5?

El encuentro está programado para:​

📆 Viernes 27 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

⏰ 🏟️ Estadio El Cobre — El Salvador, Atacama

🏆 Fecha 5 – Campeonato Nacional 2026



¿Dónde ver Cobresal vs La Serena EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:

MAX (streaming oficial para todo Chile)



🎁 ¿Dónde ver GRATIS Cobresal vs La Serena?

No hay señal abierta confirmada para este partido. Sin embargo, puedes seguir el duelo de la Fecha 5 GRATIS con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, goles, incidencias, análisis editorial y todo lo que deje este encuentro nortino del Campeonato Nacional 2026)

¿Cómo llega Cobresal a la Fecha 5?

Los Mineros arrancan la temporada con paso firme. Con 7 puntos en cuatro fechas, Cobresal ocupa el quinto lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026 y tiene un dato clave que lo ilusiona: puntaje perfecto como local, con dos victorias en dos partidos jugados en El Salvador. La última y más vistosa fue la remontada ante Universidad Católica: ganarle 3-2 a la UC en la altura no es poca cosa y dejó a los Mineros entre los equipos revelación del torneo.chile.as+1

El historial también favorece al local: en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Cobresal acumula 3 victorias, con solo un triunfo para La Serena y un empate. La última vez que se vieron, el 26 de julio de 2025 en el mismo Estadio El Cobre, Cobresal goleó 2-0. El equipo de la región de Atacama jugará con la altitud, la localía y la confianza a su favor.

¿Cómo llega Deportes La Serena a este partido?

La Serena llega en uno de sus peores momentos de arranque de temporada. Los Papayeros acumulan solo 1 punto en cuatro fechas y no han ganado ningún partido como visitante en lo que va del 2026. Su única unidad llegó de un empate como local ante la UC, pero fuera de casa el equipo simplemente no ha funcionado.

El dato que más preocupa en el entorno del equipo nortino es la fragilidad defensiva: La Serena ha recibido 4 goles en condición de visitante sin convertir ninguno. Para el técnico papayero, el viaje a El Salvador es una prueba de carácter: ganar en esas condiciones y a esa altitud sería una bocanada de aire fresco que podría reactivar la temporada. Perder, en cambio, dejaría al equipo en zona de peligro real con la temporada recién comenzando.