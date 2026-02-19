Deportes Concepción enfrenta a Cobresal este viernes 20 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
El León de Collao llega exigido a este encuentro, puesto que aún no conoce de triunfos en lo que va del torneo. En los primeros tres partidos registran tres derrotas consecutivas, la última fue ante Universidad de Concepción en el derbi de la ciudad. Por su parte, Cobresal suma dos triunfos y una derrota y viene de vencer a Universidad Católica en El Salvador.
¿Quién transmite en vivo Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?
El partido entre Deportes Concepción y Cobresal será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en MAX.
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Cobresal?
Concepción vs Cobresal juegan este viernes 20 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.
- Fecha: Viernes 20 de febrero
- Hora: 20:30 horas
- Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción
Árbitros del partido entre Concepción vs Cobresal
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Aldo Gómez
- 2do asistente: Diego Vidal
- Cuarto árbitro: Matías Valenzuela
- VAR: Francisco Gilabert
- AVAR: Joaquín Arrué
El XI de Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Cesar Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Javier Rojas; Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Aldrix Jara, Leonardo Valencia, Ethan Espinoza; Carlos Escobar. DT: Patricio Almendra.
El XI de Cobresal vs Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado; César Yanis, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo, Rodrigo Sandoval; Julián Brea y Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.