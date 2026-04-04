Everton y Ñublense se medirán este sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Ambos equipos llegan con realidades distintas a disputar una nueva fecha del Campeonato Nacional 2026, por lo que el duelo aparece como una oportunidad clave para sumar en la tabla.

El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO MAX.

¿Quién transmite en vivo Everton vs Ñublense?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO MAX

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Ñublense?

El partido entre Everton y Ñublense se disputará este sábado 4 de abril, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

🗓 Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Sábado 4 de abril de 2026 🕠 Hora: 20:00 horas

20:00 horas 🏟 Estadio: Estadio Sausalito, Viña del Mar

Árbitros del partido entre Everton vs Ñublense

Árbitro: Piero Maza Gomez

Piero Maza Gomez 1er asistente: José Retamal

2do asistente: Leslie Vásquez

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Héctor Jona

AVAR: Gabriel Ureta

¿Cómo llegan Everton y Ñublense al partido?

Everton viene de caer 3-0 ante La Serena en su último encuentro por la Copa de la Liga, un resultado que suma presión sobre el equipo viñamarino. En el Campeonato Nacional 2026, los Ruleteros marchan decimocuartos con 7 puntos en siete fechas, acumulando 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, con un saldo de goles de 6 a favor y 9 en contra. Everton necesita ganar en casa para alejarse de la zona de peligro y recuperar la confianza de su hinchada en el Sausalito.

Ñublense, en tanto, llega en su mejor momento de la temporada. Los Diablos Rojos vienen de vencer 2-0 a La Serena en su último duelo por el Campeonato Nacional y marchan quinto con 12 puntos en siete fechas, registrando 3 victorias, 3 empates y 1 derrota. El equipo de Chillán llega al Sausalito con la intención de seguir sumando para meterse en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Formación de Everton

Ignacio González; Vicente Fernández, Diego Oyarzún, Hugo Magallanes, Benjamín Berríos; Joaquín Moya, Lucas Soto, Alan Medina, Emiliano Ramos; Cristián Palacios y Julián Alfaro. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Jovany Campusano, Sebastián Valencia, Osvaldo Bosso, Felipe Campos; Manuel Rivera, Lorenzo Reyes, Gabriel Graciani, Matías Plaza; Giovanny Ávalos y Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

Minuto a minuto de Everton vs Ñublense