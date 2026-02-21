Huachipato y Palestino se miden este sábado 21 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato – CAP de Talcahuano, por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026. El duelo asoma clave para ambos equipos en busca de sumar puntos en el arranque del certamen.
En su último compromiso, Huachipato se impuso con claridad por 3-0 ante Everton en condición de visitante, mientras que Palestino igualó sin goles frente a la Universidad de Chile. Además, los acereros vienen de disputar en la semana un duelo por Copa Libertadores ante Carabobo en Venezuela, cayendo por la mínima diferencia en ese compromiso.
¿Quién transmite en vivo Huachipato vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Palestino?
El partido entre Huachipato y Palestino está programado para este sábado 21 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en el Estadio Huachipato – CAP de Talcahuano.
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Hora: 12:00 horas
- Estadio: Estadio Huachipato – CAP, Talcahuano
Árbitros del partido entre Huachipato vs Palestino
- Árbitro: Juan Lara.
- 1er asistente: Víctor Pasmiño.
- 2do asistente: Cristian Cerda.
- Cuarto árbitro: Rodrigo Vera.
- VAR: Gastón Philippe.
- AVAR: Aldo Gómez.
El XI de Huachipato vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Rodrigo Odriozola; Cristian Toro, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Silva, Claudio Sepúlveda, Lucas Velásquez, Ezequiel Cañete; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano.
DT: Jaime Vera.
El XI de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Sebastián Pérez; Ian Garguez, José Bizama, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Jason León, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva y Gonzalo Tapia.
DT: Cristian “La Nona” Muñoz.
Minuto a minuto de Huachipato vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026
- Estadísticas de equipos