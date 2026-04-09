O’Higgins y Huachipato se medirán este viernes 10 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente. Ambos equipos llegan en buen momento tras ganar en la jornada anterior, por lo que buscarán seguir sumando en la tabla.

El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports y en HBO Max.

¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs Huachipato?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Huachipato?

El partido entre O’Higgins y Huachipato se disputará este viernes 10 de abril, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

🗓 Fecha: Viernes 10 de abril

🕗 Hora: 20:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

Árbitros del partido entre O’Higgins vs Huachipato

Árbitro: Manuel Vergara.

1er asistente: Diego Gamboa.

2do asistente: Joaquín Arrué.

Cuarto árbitro: Nicolás Millas.

VAR: Cristián Garay.

AVAR: Manuel Marín.

¿Cómo llegan O’Higgins y Huachipato al partido?

O’Higgins viene de vencer por 2-1 a Audax Italiano en la última fecha, en un resultado que le permitió sumar confianza y escalar posiciones en el torneo.

Huachipato, en tanto, llega tras golear por 5-1 a Universidad de Concepción, mostrando un alto poder ofensivo y consolidando su buen momento.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 21 de julio de 2025 y terminó con triunfo de Huachipato por 2-1 sobre los celestes.

Probable formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Maturana; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Probable formación de Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Ezequiel Cañete; Juan Ignacio Figueroa, Harold Antiñirre y Maximiliano Rodríguez.

Minuto a minuto de O’Higgins vs Huachipato

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