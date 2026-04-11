Universidad de Concepción y Cobresal chocarán este domingo 12 de abril en el Estadio Ester Roa Rebolledo a las 20:00 horas por una nueva fecha de la liga nacional. Ambas escuadras llegan necesitadas al encuentro, ya que cayeron en la pasada jornada.

Si bien a las escuadras los separa solamente un punto en la tabla de posiciones, ambos tienen la obligación de sumar de a tres para acercarse a los puestos de copas internacionales y alejarse de los últimos lugares.

¿Dónde ver en vivo U. de Concepción vs Cobresal?

📺TV: TNT Sports.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Concepción vs Cobresal?

El duelo entre el Campanil y los Mineros se realizará este domingo 12 de abril desde las 20:00 horas. El partido se jugará en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

🗓️Fecha: 12 de abril.

⏰Hora: 20:00 horas.

🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Árbitros del partido entre U. de Concepción vs Cobresal

Árbitro: Gastón Philippe.

1er asistente: Aldo Gomez.

2do asistente: Cristian Cerda.

Cuarto árbitro: Jorge Oses.

VAR: Juan Lara.

AVAR: Joaquín Arrue.

¿Cómo llegan U. de Concepción y Cobresal al partido?

Universidad de Concepción viene de sufrir una dura goleada en su visita a Huachipato por 5-1. El Campanil llega a la fecha 9 en la décima posición de la competencia con 11 puntos.

Cobresal, por su parte, cayó de visitante ante Coquimbo Unido por 3-1 en la pasada jornada. Los Mineros necesitan una victoria para acercarse a puestos de copas internacionales, ya que se encuentran duodécimos en la tabla con 10 unidades.

Campaniles y Mineros se vuelven a ver las caras después de seis años, ya que la última vez que se enfrentaron fue el 8 de diciembre del 2020 por el Campeonato Nacional. El resultado fue a favor de Cobresal por 3-1.

Probable formación de U de Concepción

Santiago Silva; Bryan Ogaz, Osvaldo González, Leonel Gonzalez, Yerko Oyanedel; Jorge Espejo, Cristopher Mesias, Facundo Mater, Jeison Fuentealba; Cecilio Waterman y Agustín Urzi.

Probable formación de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Juan Fuentes, Antonio Castillo; Aaron Astudillo, Agustín Nadruz, Bryan Carvallo; Stefan Pino y Julián Brea.

Minuto a minuto U de Concepción vs Cobresal