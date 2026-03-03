En la U de Chile comienzan a bajar las revoluciones tras la victoria sobre Colo Colo en el Estadio Monumental. Los azules consiguieron un triunfo importante en Macul, pero deben dar vuelta rápidamente la página para enfocarse en Palestino, rival al que enfrentarán por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En medio de esta situación, los universitarios recibieron una mala noticia, puesto que conocieron su castigo por el comportamiento de sus hinchas durante el último partido en el que ejercieron de local en el Campeonato Nacional, donde un grupo de fanáticos lanzó pirotecnia, obligando a interrumpir el duelo durante algunos minutos.

Fuegos artificiales ante Limache causan dolor de cabeza en U de Chile

El pasado domingo 22 de febrero la U de Chile recibió a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera. El equipo dirigido por Francisco Meneghini comenzó abajo en el marcador, pero gracias a los goles de Javier Altamirano y Nicolás Ramírez logró revertir el resultado y ponerse en ventaja en el Estadio Nacional.

Sin embargo, cuando estaba arriba en la cuenta, un grupo de hinchas que estaba apostado en la Galería Norte del recinto ñuñoíno –debido a la clausura de la Galería Sur– comenzó a lanzar fuegos artificiales y bengalas, obligando a la interrupción del partido. Una vez que se reanudó, el elenco tomatero consiguió el empate, provocando molestia en los jugadores y cuerpo técnico.

“Al minuto 70 desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido y reanudándose una vez finalizado el lanzamiento de estos”, consignó el árbitro Fernando Véjar en su informe.

La sanción del Tribunal de Disciplina contra la U de Chile

En las últimas horas, el Romántico Viajero conoció su castigo producto de esta situación. De acuerdo a lo informado por el sitio Emisora Bullanguera, los azules fueron sancionados con una multa.

“Multa para la U. El Tribunal de la ANFP determinó sancionar a la U con una multa económica tras los fuegos artificiales en el partido ante Limache”, consignaron desde el citado medio.

Esta sanción se suma a la que ya habían recibido en el Centro Deportivo Azul producto de los incidentes protagonizados por parte de su parcialidad durante el debut en el Campeonato Nacional 2026 ante Audax Italiano. En aquella oportunidad, el Tribunal determinó el cierre de la Galería Sur para el duelo ante Deportes Limache, además de permitir el ingreso de niños, mujeres y hombres de la tercera edad a dicho sector del estadio para los próximos dos partidos del torneo.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ninguna novedad de la U de Chile.