Universidad de Concepción recibe a Cobresal este domingo 12 de abril en un duelo clave de la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. El Campanil, con 11 puntos en la tabla, se impone como firme favorito ante un Cobresal que marcha en el fondo de la clasificación con apenas 7 puntos y urgente necesidad de reaccionar. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el Estadio Ester Roa.

U de Concepción vs Cobresal, minuto a minuto

¿Las claves del U de Concepción vs Cobresal?

Universidad de Concepción es uno de los equipos que comenzó bien el Campeonato Nacional y se desinfló en el camino. El Campanil suma 11 puntos y marcha en el octavo lugar de la tabla, pero ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos. Cobresal, en contraste, ha tenido un 2026 para el olvido, pero se vio beneficiado por la resta de puntos de Unión La Calera y eso impulsó a los mineros al lugar 12 de la tabla de posiciones.

La previa de U de Concepción vs Cobresal

Universidad de Concepción llega con la tranquilidad de quien acumula puntos de forma consistente y puede dar un salto importante en la tabla con una victoria en casa. El Campanil suma 6 goles a favor en el torneo y ha demostrado solidez defensiva en los duelos de local, donde sus hinchas le entregan un respaldo constante. Ya se medirán en la segunda vuelta, por lo que el historial directo de esta temporada también pesa: ambos equipos chocaron recientemente en la Copa de la Liga 2026, donde la U de Conce ganó en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Cobresal viaja al Biobío en uno de sus peores momentos de la temporada: cuatro derrotas consecutivas que lo tienen al borde del abismo y con el fantasma del descenso rondando. El cuadro minero acumula 19 goles en contra, la peor marca defensiva de la parte baja del torneo, lo que refleja una fragilidad estructural que el técnico debe resolver con urgencia.

Formaciones de U de Concepción vs Cobresal

Formación de Universidad de Concepción

José Sanhueza; Osvaldo González, Leonel González, Cristopher Mesías; Jorge Espejo, Bryan Ogaz, Yerco Oyanedel, Facundo Mater, Pablo Parra; Cecilio Waterman y Jeison Fuentealba. DT: Leonardo Ramos

Formación de Cobresal

Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Aaron Astudillo, Bryan Carvallo; Julián Brea, Steffan Pino y Francisco Moreno. DT: Gustavo Huerta.

¿A qué hora juega U de Concepción vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026?

El partido se disputará el domingo 12 de abril de 2026 a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Dónde ver U de Concepción vs Cobresal en vivo?

El duelo será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para Chile y el resto de Sudamérica.

Así marchan U de Concepción y Cobresal en la Tabla de Posiciones