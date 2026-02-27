ste viernes 27 de febrero, la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 nos entrega un atractivo duelo nocturno: Unión La Calera recibe a Audax Italiano en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, con inicio programado para las 20:30 horas de Chile.

Los Cementeros llegan como locales en un gran momento: acumulan 6 puntos con 2 victorias y 1 derrota, posicionándose en la parte alta de la tabla. Su mejor versión en casa los convierte en claros favoritos para este encuentro. En el historial reciente entre ambos, el marcador más reciente fue un vibrante 4-3 a favor de los Tanos el año pasado en La Florida, lo que anticipa un partido de alto voltaje.

Por su parte, Audax Italiano llega con 4 puntos, producto de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en sus primeras tres jornadas. El cuadro de La Florida buscará aprovechar la fortaleza de su delantera, liderada por Rodrigo Cabral y Diego Coelho, en el once que podría presentar el técnico Gustavo Lema.

El árbitro designado para el encuentro es Cristian Galaz Sepúlveda. Una victoria de La Calera lo instalaría como uno de los punteros del fútbol chileno, mientras que Audax buscará dar el golpe de visitante para escalar posiciones.

Unión La Calera vs Audax Italiano, minuto a minuto