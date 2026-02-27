ste viernes 27 de febrero, la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 nos entrega un atractivo duelo nocturno: Unión La Calera recibe a Audax Italiano en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, con inicio programado para las 20:30 horas de Chile.

Los Cementeros llegan como locales en un gran momento: acumulan 6 puntos con 2 victorias y 1 derrota, posicionándose en la parte alta de la tabla. Su mejor versión en casa los convierte en claros favoritos para este encuentro. En el historial reciente entre ambos, el marcador más reciente fue un vibrante 4-3 a favor de los Tanos el año pasado en La Florida, lo que anticipa un partido de alto voltaje.

Por su parte, Audax Italiano llega con 4 puntos, producto de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en sus primeras tres jornadas. El cuadro de La Florida buscará aprovechar la fortaleza de su delantera, liderada por Rodrigo Cabral y Diego Coelho, en el once que podría presentar el técnico Gustavo Lema.

El árbitro designado para el encuentro es Cristian Galaz Sepúlveda. Una victoria de La Calera lo instalaría como uno de los punteros del fútbol chileno, mientras que Audax buscará dar el golpe de visitante para escalar posiciones.

Unión La Calera vs Audax Italiano, minuto a minuto

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Unión La Calera
27/02/2026 20:30
1
0
Primera parte
Audax Italiano
  • Sebastian Saez 23′
23 ‘
Unión La Calera
Asistencia : Kevin Mendez
23 ‘
Unión La Calera
Gol regular : Sebastian Saez
Asistencia de Kevin Mendez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Sebastian Saez!
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión La Calera
4-2-3-1
Nicolas Avellaneda 1
Nicolas
Avellaneda
Christopher Diaz 25
Christopher
Diaz
Rodrigo Caseres 6
Rodrigo
Caseres
Daniel Gutierrez 27
Daniel
Gutierrez
Cristian Gutierrez 4
Cristian
Gutierrez
Yerko Leiva Lazo 8
Yerko
Leiva
Lazo
Juan Requena 24
Juan
Requena
Kevin Mendez 10
Kevin
Mendez
Carlos Villanueva 14
Carlos
Villanueva
Axel Encinas 18
Axel
Encinas
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 12
    Nelson Espinoza
  • 2
    Javier Saldias
  • 5
    Camilo Moya
  • 7
    Bayron Oyarzo
  • 9
    Francisco Pozzo
  • 19
    Matias Campos
  • 26
    Michael Maturana
  • 29
    Joaquin Soto
  • 20
    Joan Cruz
Audax Italiano
3-4-3
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Diego Monreal 14
Diego
Monreal
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Martin Jimenez 20
Martin
Jimenez
Marco Collao 8
Marco
Collao
Mario Sandoval 6
Mario
Sandoval
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Favian Loyola 17
Favian
Loyola
Franco Troyansky 11
Franco
Troyansky
Giovani Chiaverano 21
Giovani
Chiaverano
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 7
    Paolo Guajardo
  • 9
    Diego Coelho
  • 10
    Rodrigo Cabral
  • 16
    Oliver Rojas
  • 18
    Nicolas Aedo
  • 28
    Federico Mateos
  • 29
    Marcelo Ortiz
  • 35
    Raimundo Rebolledo
2
Faltas Cometidas
1
1
Fuera de Juego
1
70
Posesión de Balón
30
0
Tarjetas Amarillas
0
0
Tiros Fuera
0
1
Tiros a Puerta
1
1
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Saques de Portería
5
0
Penaltis
0
2
Tiros Libres
3
1
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
2
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
Últimos enfrentamientos
AUD 4 – 3 UNI 17/10/2025
UNI 1 – 0 AUD 25/04/2025
AUD 1 – 2 UNI 01/09/2024
UNI 2 – 2 AUD 14/04/2024
AUD 2 – 1 UNI 24/09/2023