La Selección Chilena ya tiene estructura definida para enfrentar a Cabo Verde y el foco está en las decisiones de Nicolás Córdova. El amistoso en Auckland será el primer filtro real para medir rendimientos y empezar a ordenar el equipo.

El partido se juega a las 00:00 horas de Chile en el Eden Park y tras varios días de trabajo, el DT dejó atrás las pruebas y armó un once que responde a una idea clara: sostener intensidad y darle espacio a nombres que buscan afirmarse.

¿Qué formación eligió Chile para enfrentar a Cabo Verde?

El esquema mantiene tres defensores y amplitud por las bandas. En el arco estará Lawrence Vigouroux, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic e Igor Lichnovsky en la defensa. Felipe Loyola y Vicente Pizarro en el mediocampo.

En zona ofensiva aparecen Darío Osorio, Lautaro Millán y Gabriel Suazo, con libertad para moverse detrás de los delanteros. En ataque, Alexander Aravena y Ben Brereton asoman como la dupla titular.

La transmisión del encuentro será por CHV y por sus plataformas digitales.