Chile clasificó a semifinales del Mundial de la Kings Legue 2026 que se disputa en Brasil. La escuadra nacional venció a Alemania y marcó un hito en su primera participación en esta competencia.

La Roja mostró un tremendo nivel en este compromiso y rompió una importante mufa que lo atormentó en la fase de grupos, por lo que llega con toda la confianza a la ronda de cuatro mejores del certamen.

⚽ Los goles de la victoria de Chile vs Alemania en el Mundial de la Kings League 2026

Chile se impuso por 8-5 a Alemania en un partido en el que siempre estuvo en ventaja y en el que jamás se vio superado por los europeos.

El duelo comenzó con todo: el arquero Matías Herrera convirtió otra vez antes de que se completara el primer minuto de juego y Matías Rojas aumentó en los 2’.

😱 Se rompió una importante maldición para Chile en el Mundial de la Kings League

Un gran momento se vivió en los 7 minutos, ya que la escuadra chilena ocupó su Penal Presidente, donde debía ir a patear Pedro “Coloro” Canales, quien había fallado dos lanzamientos en los compromisos con Países Bajos y Colombia, lo que le había valido muchas críticas.

No obstante, en esta ocasión no erró. Coloro definió a la izquierda del arquero rival, pero no tan esquinado, lo que hizo imposible que el remate fuera atajado por la potencia que llevaba, rompiéndose la mufa.

Nacho Herrera anotó un gol que valió doble (por una carta especial de Chile), Mathías Vidangossy marcó dos veces y Ezequiel Luna hizo el último gol de oro, que es necesario para ganar el partido después de los 36 minutos.

📅 ¿Cuándo juega Chile en las semifinales del Mundial de la Kings League?

Chile jugará por las semifinales del Mundial de la Kings League 2026 este jueves 15 de enero a partir de las 18:00 horas.

Su rival saldrá del duelo entre España (máxima potencia de esta competición) y Estados Unidos, duelo que se juega este miércoles.

