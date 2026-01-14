Chile clasificó a semifinales del Mundial de la Kings Legue 2026 que se disputa en Brasil. La escuadra nacional venció a Alemania y marcó un hito en su primera participación en esta competencia.

La Roja mostró un tremendo nivel en este compromiso y rompió una importante mufa que lo atormentó en la fase de grupos, por lo que llega con toda la confianza a la ronda de cuatro mejores del certamen.

⚽ Los goles de la victoria de Chile vs Alemania en el Mundial de la Kings League 2026

Chile se impuso por 8-5 a Alemania en un partido en el que siempre estuvo en ventaja y en el que jamás se vio superado por los europeos.

El duelo comenzó con todo: el arquero Matías Herrera convirtió otra vez antes de que se completara el primer minuto de juego y Matías Rojas aumentó en los 2’.

😱 Se rompió una importante maldición para Chile en el Mundial de la Kings League

Un gran momento se vivió en los 7 minutos, ya que la escuadra chilena ocupó su Penal Presidente, donde debía ir a patear Pedro “Coloro” Canales, quien había fallado dos lanzamientos en los compromisos con Países Bajos y Colombia, lo que le había valido muchas críticas.

No obstante, en esta ocasión no erró. Coloro definió a la izquierda del arquero rival, pero no tan esquinado, lo que hizo imposible que el remate fuera atajado por la potencia que llevaba, rompiéndose la mufa.

Chile with the 3-0 lead 😎 pic.twitter.com/cuTpzUHPYS — Kings League World (@_KingsWorld) January 14, 2026

Nacho Herrera anotó un gol que valió doble (por una carta especial de Chile), Mathías Vidangossy marcó dos veces y Ezequiel Luna hizo el último gol de oro, que es necesario para ganar el partido después de los 36 minutos.

📅 ¿Cuándo juega Chile en las semifinales del Mundial de la Kings League?

Chile jugará por las semifinales del Mundial de la Kings League 2026 este jueves 15 de enero a partir de las 18:00 horas.

Su rival saldrá del duelo entre España (máxima potencia de esta competición) y Estados Unidos, duelo que se juega este miércoles.