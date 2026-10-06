Los cuartos de final de la Copa Chile entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt quedaron en suspenso este martes. Luego de jugar el primer tiempo de la revancha en el Estadio Monumental, donde los albos estiraron la ventaja en el global, el árbitro Francisco Soriano decidió suspender el encuentro para cuidar la integridad de los jugadores debido a las condiciones climáticas.

Pese a que el juego se vio condicionado por el estado del césped, el Cacique se logró poner en ventaja gracias a un cabezazo de Javier Correa en el minuto 11 del partido. Sin embargo, en el entretiempo se decidió que el partido no podía continuar.

¿Por qué se suspendió Colo Colo vs Puerto Montt?

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile entre albos y puertomontinos fue suspendido producto de las intensas lluvias que afectaron el estado de la cancha del recinto de Macul.

Si bien fue el juez Francisco Soriano quien autorizó jugar el partido, a raíz de las precipitaciones que no cesaron a lo largo del primer tiempo, optó por evaluar las condiciones en las que estaba el césped durante el entretiempo. Tras la revisión, decidió que no se podía continuar.

“Determinamos suspender el partido por las condiciones climáticas y para cuidar la integridad física de los jugadores. Por eso lo decidimos. Al principio se podía, pero ahora la cancha no estaba en condiciones, la lluvia no cesa y resolvimos suspender”, señaló el colegiado en conversación con TNT Sports.

Informamos a todos nuestros hinchas que el partido entre Colo-Colo y Deportes Puerto Montt ha sido suspendido por decisión del árbitro del encuentro.



Una vez que la autoridad correspondiente determine y comunique la fecha y horario de reprogramación del partido, informaremos… pic.twitter.com/fEnVU1Bv8D — Colo-Colo (@ColoColo) October 7, 2026

¿Cuándo se jugará Colo Colo vs Puerto Montt?

Aún se desconoce cuándo se jugarán los 45 minutos restantes del cruce entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Será la Federación de Fútbol de Chile la encargada de programar el complemento del duelo.

“Una vez que la autoridad correspondiente determine y comunique la fecha y horario de reprogramación del partido, informaremos oportunamente las condiciones de validez de los tickets adquiridos y el procedimiento para un nuevo ingreso al estadio”, señaló el Cacique a través de sus redes sociales.