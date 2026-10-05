Fernando Ortiz perdió a una de sus cartas ofensivas. Maximiliano Romero quedó fuera de la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, compromiso que se disputará este martes en el Estadio Monumental.

El delantero argentino no apareció en la nómina de citados del Cacique y, posteriormente, el propio club explicó las razones de su ausencia a través de su parte médico.

La lesión de Maximiliano Romero en Colo Colo

De acuerdo al informe entregado por la institución alba, el atacante presenta un edema en el recto anterior del muslo derecho, por lo que actualmente se encuentra realizando tratamiento kinésico.

Con eso, el formado en Vélez Sarsfield queda descartado para un duelo clave, en el que los albos buscarán sellar su paso a las semifinales del torneo de copa.

Es un gran problema porque Maximiliano Romero es el goleador del equipo con 15 goles entre todas las competencias.

Claudio Aquino sigue sin poder volver

El otro nombre que aparece en el parte médico es el de Claudio Aquino, quien continúa en etapa de reintegro deportivoproducto de una sobrecarga en su rodilla izquierda.

El volante trasandino ya comenzó a dar sus primeros pasos de cara al retorno y la idea del cuerpo técnico es que vaya aumentando progresivamente las cargas de trabajo durante esta semana.

Las otras ausencias en la nómina de Fernando Ortiz

A las dos bajas médicas se suman dos jugadores que quedaron fuera por decisión técnica. Uno de ellos es Vozinha, quien recién volvió a Chile tras su paso por la selección de Cabo Verde y no fue considerado para este compromiso.

El otro es Javier Méndez, defensor uruguayo que ya está recuperado de sus molestias, pero que sigue sin entrar en los planes del DT. Su última aparición en una convocatoria fue a comienzos de septiembre, ante Huachipato.

En contraparte, la gran novedad es el regreso de Benjamín Pérez, volante formado en las inferiores albas que vuelve a una nómina después de varios meses.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Puerto Montt por la Copa Chile?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los albos llegan con ventaja tras ganar por 1-0 en el Chinquihue, por lo que les basta un empate para avanzar a las semifinales.