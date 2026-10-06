Coquimbo Unido y Cobreloa cerrarán su llave de octavos de final de la Copa Chile 2026 este miércoles 7 de octubre, en un duelo que definirá el rival de Unión La Calera en los cuartos de final de la competencia. En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los Piratas buscan la clasificación a la ronda de los ocho mejores de la competencia frente a su afición, mientras que los Zorros quieren remontar la serie en condición de foratsero.

La escuadra dirigida por Hernán Caputto consiguió una importante victoria en el Estadio Zorros del Desierto, y llega a la revancha con una ventaja de 2-1 a favor. El equipo coquimbano no conoce de derrotas en la competencia, al superar invicto la fase de grupos y triunfar en la ida de la llave ante los loínos.

Cobreloa, en tanto, pasa por un gran presente previo al duelo de vuelta, ya que tras ser derrotado por Coquimbo cosechó dos victorias al hilo en la Primera B 2026 y recuperó la cima del certamen, a falta de cuatro fechas de que termine la división de plata.

¿Dónde y cómo ver en vivo Coquimbo vs Cobreloa?

El duelo entre Piratas y Zorros será transmitido por TNT Sports en su señal premium y también podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Minuto a minuto: Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs Cobreloa?

El partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este miércoles 7 de octubre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha: Miércoles 7 de octubre de 2026.

Miércoles 7 de octubre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El juez principal que dictaminará justicia en la cuarta región será Gastón Philippe, y será acompañado por Miguel Rocha y Juan Serrano como colegiados asistentes. Por su parte, el cuarto árbitro será Francisco Gaggero.

¿Cómo llegan Coquimbo y Cobreloa a este partido?

Coquimbo Unido llega a la revancha por los octavos de final con una ventaja mínima en el marcador ante Cobreloa, tras salir victorioso del Estadio Zorros del Desierto en el cotejo de ida. Los Piratas se impusieron en el marcador por 2-1, con goles de Sabastián Cabrera e Ythans Blanco, quien tuvo su debut goleador con el primer equipo, mientras que el descuento de los loínos fue marcado por Camilo Orellana.

Previo a disputar la ida, Coquimbo Unido pasaba por un complejo momento en el Campeonato Nacional 2026, al encarrilar dos derrotas consecutivas que les impidió escalar a zona de copas internacionales en la división de honor. La realidad en la copa es completamente distinta, ya que superó la fase de grupos como líder invicto, con tres victorias y tres empates.

Cobreloa, por su lado, volvió a las sonrisas tras el arribo de Mario Salas al cuadro norteño, con dos victorias al hilo que le permitieron al cuadro loíno recuperar la cima de la Primera B 2026. Uno de esos triunfos fue ante Santiago Wanderers, quien es su rival directo en el liderato del ascenso.

Formaciones de Coquimbo vs Cobreloa

Posible formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Benjamín Chandía, Pablo Rodríguez; Luis Riveros y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Posible formación de Cobreloa: Hugo Araya; Bastián San Juan, Diego García, Rodoldo González; Cristian Muga, Facundo Velazco, Jorge Gatica, Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz; Álvaro Delgado, Cristian Insaurralde. DT: Mario Salas.

Minuto a minuto de Coquimbo vs Cobreloa

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