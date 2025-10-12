La Copa Chile 2025 tiene confirmados a sus finalistas, Huachipato y Deportes Limache definirán al ganador del certamen. Y los hinchas ya comienzan a preguntar por lo más importante: cuándo y cómo comprar las entradas para la gran final.

El torneo, que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2026, tendrá su definición y la ANFP trabaja junto a Punto Ticket para preparar la venta oficial de boletos, siguiendo el mismo sistema utilizado en la Supercopa disputada en septiembre pasado. Pero claramente sin la restricción de edad que hubo en ese encuentro.

🏆 ¿Cuándo se juega la final de la Copa Chile 2025?

La final única de la Copa Chile 2025 está programada para la primera quincena de noviembre, en fecha aún por confirmar por la ANFP, con la clasificación de Deportes Limache sobre La Serena, sólo falta la oficialización.

El campeón obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, aunque deberá mantenerse en el Campeonato Nacional para hacerlo efectivo.

🏟️ ¿Dónde será la final de la Copa Chile 2025?

Tal como indican las bases del torneo, la definición se disputará en estadio neutral y a partido único. El Estadio Nacional asoma nuevamente como la sede más probable, aunque el Ester Roa Rebolledo de Concepción también figura entre las alternativas que maneja la ANFP, pensando en que Huachipato sería ampliamente local por la cercanía con Talcahuano.

Así fue el camino de los finalistas de la Copa Chile / Gráfica: ANFP

🎟️ ¿Quién venderá las entradas para la final de la Copa Chile 2025?

Tal como todos los eventos que realiza la ANFP, Supercopa y partidos de la Selección Chilena, la tickerera a cargo debe ser Punto Ticket. Por lo que en su sitio, o en las redes sociales de la Asociación, estará el detalle de la venta de los boletos para la final entre Huachipato y Deportes Limache.