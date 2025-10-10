Deportes La Serena y Deportes Limache animarán una de las semifinales de la Copa Chile 2025. Los limachinos llegan con ventaja tras el 2-0 conseguido en la ida, gracias a los goles de Luis Guerra y César Pinares, y ahora deberán resistir en La Portada ante un cuadro papayero que buscará la heroica.

El elenco serenense sabe que no tiene margen de error: debe marcar dos goles para soñar con los penales y seguir en carrera por el título. Pero surge la gran duda que muchos hinchas se hacen en la antesala del duelo decisivo: ¿qué ocurre si el global termina igualado?

⚽ Qué pasa si La Serena y Limache empatan la llave

Según las bases oficiales de la Copa Chile 2025, cuando una llave de semifinales se disputa en partidos de ida y vuelta, y ambos equipos quedan igualados en el marcador global, no existe alargue. La definición pasa directamente a lanzamientos penales.

Por lo tanto, si La Serena gana 2-0 en la vuelta, el clasificado se decidirá desde los doce pasos. No hay tiempo extra ni regla del gol de visita. Todo quedará en manos de los arqueros y la precisión de los ejecutantes.

–

🏆 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Deportes Limache?

El encuentro entre papayeros y limachinos se jugará este domingo 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.