La Copa Chile 2025 entra en su etapa decisiva y este domingo tendrá una definición imperdible en el Estadio La Portada, donde La Serena intentará dar vuelta la serie ante Deportes Limache para meterse en la gran final del torneo, donde ya espera Huachipato, vencedor de Audax Italiano en una semifinal de infarto.

En la ida disputada en el Estadio Lucio Fariña, los “Tomateros” se impusieron por 2-0 con goles de Luis Guerra y César Pinares, resultado que les da una importante ventaja, aunque los “Papayeros” confían en hacerse fuertes ante su gente para soñar con la final.

⚽ La Serena vs Limache en vivo por la Copa Chile: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Limache?

El partido entre La Serena vs Limache se jugará este domingo 12 de octubre a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada, por la semifinal de vuelta de la Copa Chile 2025.

📆 Fecha: Domingo 12 de octubre

Domingo 12 de octubre 🕗 Hora: 15:00 horas

15:00 horas 🏟️ Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO La Serena vs Limache?

El duelo será transmitido EN VIVO por TNT Sports 2 y TNT Sports HD, mientras que en streaming podrá verse a través de TNT Sports en Max.

📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2

💻 Streaming: TNT Sports en Max

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto, goles, estadísticas y análisis en Alairelibre.cl.

🟨 Árbitros designados para La Serena vs Limache

La ANFP designó al árbitro Juan Lara Luco para impartir justicia en este duelo de semifinales, acompañado por un equipo arbitral experimentado:

Árbitro principal: Juan Lara Luco

Juan Lara Luco Asistente 1: Eric Pizarro Riquelme

Eric Pizarro Riquelme Asistente 2: Joaquín Arrue Vergara

Joaquín Arrue Vergara Cuarto árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida

🧾 Las formaciones de La Serena vs Limache por la Copa Chile 2025

📋 Deportes La Serena (DT: Francisco Bozán):

Fabián Cerda; Andrés Zanini, Joaquín Fernández, Juan Fuentes, Cristián Gutiérrez; Luckas Carreño, Sebastián Gallegos, Gonzalo Jara; Matías Pinto, Ángelo Henríquez y Jhonatan Kauan.

📋 Deportes Limache (DT: Víctor Rivero):

Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro y Facundo Pons.

📊 Últimos partidos de La Serena vs Limache

⚪ Deportes La Serena

E – D – D – D – E

🏆 28/09/25: La Serena 1-1 Universidad de Chile

🏆 07/09/25: Limache 2-0 La Serena

🏆 28/08/25: Everton 3-1 La Serena

🏆 24/08/25: La Serena 0-2 Huachipato

🏆 15/08/25: La Calera 1-1 La Serena

🔴 Deportes Limache

D – E – D – V – D

🏆 13/09/25: Limache 0-1 Universidad Católica

🏆 07/09/25: Limache 2-0 La Serena

🏆 30/08/25: Iquique 2-1 Limache

🏆 22/08/25: Limache 2-2 O’Higgins

🏆 17/08/25: Huachipato 4-0 Limache

⚔️ Historial entre La Serena vs Limache

Desde 2024, papayeros y tomateros se han enfrentado en cuatro ocasiones entre Primera B, Primera División y Copa Chile, con leve ventaja para Limache:

📊 Limache ganó 2 duelos, La Serena 1, y empataron 1.

👉 Últimos enfrentamientos:

Limache 2-0 La Serena (Copa Chile 2025, ida semifinal)

La Serena 1-1 Limache (Primera División 2025)

La Serena 2-0 Limache (Primera B 2024)

Limache 1-0 La Serena (Primera B 2024)

📈 Análisis y probabilidad de victoria

Según antecedentes recientes, el panorama previo marca una leve ventaja para La Serena como local, pero la llave está abierta: ambos llegan con irregularidad en la Liga de Primera, pero con la ilusión de alcanzar la final. El ganador enfrentará a Huachipato, que eliminó a Audax Italiano tras una serie cargada de emoción y goles.

Sigue toda la cobertura de la Copa Chile 2025 en Alairelibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Estadio La Portada.