Deportes Limache dio un primer paso importante hacia la final de la Copa Chile 2025, esto luego de conseguir un contundente triunfo de 2-0 sobre Deportes La Serena en el estadio Lucio Fariña Fernández, en su duelo de ida de las semis de la competición.

Gracias a esta victoria, el elenco Cervecero se acerca hacia la gran final del certamen copero, dejando contra las cuerdas a los serenenses con miras a la revancha que se jugará en La Portada.

⚽ Los goles de Deportes Limache vs Deportes La Serena por la Copa Chile 2025

Limache se adueñó de la victoria luego de destrabar el encuentro tras la primera mitad, asestándole dos golpes a los papayeros en el complemento.

El primer gol del partido llegó a los 56′ minutos obra del venezolano Luis Guerra, mientras que la sentencia en el resultado vino mediante un perfecto tiro libre de César Pinares en los 90+2′, quien dejó inmóvil al arquero Fabián Cerda al ejecutar con un certero zurdazo a media altura.

📆 ¿Cuándo se juega la revancha entre Limache y La Serena?

La revancha entre Limache y Deportes La Serena se jugará el próximo 12 de septiembre en el Estadio La Portada, desde las 15:00 horas de nuestro país.

Resumen de Limache vs La Serena

Estadísticas de Limache vs La Serena