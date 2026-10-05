Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentarán este miércoles 7 de octubre por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en una llave que comenzará en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Los Pumas buscarán sacar ventaja como locales antes de viajar a Santiago, mientras el equipo de Fernando Gago pretende dar el primer golpe en una serie que aparece como una de las más atractivas de esta fase.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Antofagasta vs U de Chile?

El partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile no tendrá transmisión por televisión.

La única alternativa para seguir el encuentro con imágenes será mediante HBO Max, plataforma que tendrá la transmisión exclusiva por streaming de la ida de los cuartos de final.

TV: No tendrá transmisión televisiva

No tendrá transmisión televisiva Streaming: HBO Max

HBO Max Minuto a minuto: AlAireLibre.cl

¿Dónde ver GRATIS Antofagasta vs U de Chile?

El encuentro no tendrá transmisión gratuita por televisión abierta ni una señal de streaming gratuita con imágenes.

Para ver el partido será necesario contar con acceso a HBO Max.

Los clientes que tengan TNT Sports Premium a través de un operador habilitado pueden revisar si su suscripción permite vincular el servicio con HBO Max mediante la opción “Conectar con tu proveedor”.

En AlAireLibre.cl podrás seguir gratis el minuto a minuto con las formaciones confirmadas, goles y principales incidencias del encuentro.

¿Cómo ver Antofagasta vs U de Chile por HBO Max?

Los usuarios que tengan acceso a HBO Max deberán ingresar a la aplicación o al sitio de la plataforma y dirigirse a la sección correspondiente a TNT Sports.

Quienes tengan acceso mediante un proveedor de televisión pueden vincular su cuenta siguiendo estos pasos:

Ingresar a HBO Max.

Seleccionar “Iniciar sesión” .

. Elegir “Conectar con tu proveedor” .

. Buscar el operador correspondiente.

Ingresar los datos asociados al servicio contratado.

Vincular la cuenta y acceder a la transmisión.

También se puede contratar HBO Max directamente y posteriormente ingresar a la señal deportiva dentro de la plataforma.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs U de Chile?

El partido de ida se disputará este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Fecha: Miércoles 7 de octubre de 2026

Miércoles 7 de octubre de 2026 Hora: 19:00 horas

19:00 horas Estadio: Regional Calvo y Bascuñán

Regional Calvo y Bascuñán Ciudad: Antofagasta

Antofagasta Instancia: Cuartos de final, ida

Cuartos de final, ida Competencia: Copa Chile 2026

El encuentro contará con un aforo autorizado de 10 mil espectadores, con dos mil localidades destinadas a hinchas visitantes.

¿Cómo llega Deportes Antofagasta al partido contra U de Chile?

Deportes Antofagasta llega fortalecido a la serie después de superar con autoridad los octavos de final.

Los Pumas igualaron 1-1 frente a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y luego resolvieron la clasificación con una contundente victoria por 4-1 en el Calvo y Bascuñán.

El conjunto nortino también viene de conseguir un importante triunfo en la Liga de Ascenso, resultado que le permitió recuperar terreno después de varias fechas irregulares.

Su principal apuesta para esta llave será precisamente la localía. Antofagasta intentará conseguir una ventaja antes de disputar la revancha frente a los azules en Santiago.

¿Cómo llega U de Chile al partido contra Antofagasta?

Universidad de Chile avanzó a los cuartos de final después de eliminar a Everton en una serie mucho más cerrada.

Los azules ganaron 1-0 en Sausalito y posteriormente igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, resultado que les permitió asegurar su clasificación.

El equipo de Fernando Gago también había conseguido buenos resultados en el campeonato, con victorias por 3-0 frente a Deportes La Serena y 4-2 ante Coquimbo Unido, antes de entrar en un período de preparación más largo para esta llave.

La U afrontará el viaje al norte en medio de una agenda exigente de octubre y con la intención de conseguir un resultado favorable antes de definir la clasificación como local.

Partidos recientes de Antofagasta y U de Chile

Los últimos encuentros de ambos equipos muestran a los dos clasificados a cuartos llegando con buenos antecedentes en Copa Chile.

Deportes Antofagasta

Deportes Antofagasta 4-1 Deportes Iquique — Copa Chile.

Deportes Iquique 1-1 Deportes Antofagasta — Copa Chile.

San Luis 2-1 Deportes Antofagasta — Liga de Ascenso.

Deportes Antofagasta 0-0 Cobreloa — Liga de Ascenso.

Deportes Antofagasta 1-2 Deportes Recoleta — Liga de Ascenso.

Universidad de Chile

Universidad de Chile 1-1 Everton — Copa Chile.

Everton 0-1 Universidad de Chile — Copa Chile.

Deportes La Serena 0-3 Universidad de Chile — Liga de Primera.

Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido — Liga de Primera.

Universidad de Concepción 2-1 Universidad de Chile — Liga de Primera.

Formaciones Antofagasta vs U de Chile

Formación de Antofagasta: Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra; Diego Rojas; Matías Gallegos y Brayan Hurtado.

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, José Castro; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Tobías Reinhart; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Gonzalo Reyna. DT: Fernando Gago.

Minuto a minuto de Antofagasta vs U de Chile

Sigue este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas todas las incidencias, formaciones confirmadas, goles y resultado de Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en AlAireLibre.cl.