Datos Clave Partido: Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile. Transmisión: El encuentro no irá por TV y será exclusivo de HBO Max. Aforo: 10.000 espectadores, con 2.000 entradas para los hinchas de la U.

Universidad de Chile tendrá un detalle importante para sus hinchas en su próximo desafío por la Copa Chile. El duelo ante Deportes Antofagasta no podrá ser seguido de manera tradicional por los fanáticos del Romántico Viajero.

La modalidad se ha utilizado durante esta temporada en algunos compromisos de los equipos grandes. Colo Colo y Universidad Católica ya han tenido partidos que fueron emitidos exclusivamente mediante la plataforma de streaming, y esta vez le tocará al equipo laico.

¿Dónde ver el partido de la U contra Antofagasta?

Los hinchas de la U que quieran seguir el encuentro deberán hacerlo de forma exclusiva a través de HBO Max.

La situación supone una particularidad para un duelo correspondiente a una instancia decisiva de la Copa Chile, considerando que se trata del primer partido de una serie que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. Para Fernando Gago, el objetivo estará puesto en sacar ventaja como visitante y dejar encaminada una clasificación que deberá resolverse posteriormente en el partido de vuelta.

¿Cuándo juegan Deportes Antofagasta y la U?

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentarán este miércoles 7 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán.

El compromiso será la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, con los Pumas actuando como locales. La serie continuará posteriormente con el encuentro de vuelta el 21 de octubre, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales.