Fernando Gago decidió mover el tablero en U de Chile y no contará con Charles Aránguiz para la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 contra Deportes Antofagasta, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Según informó Emisora Bullanguera, el volante quedó abajo del viaje al norte del país, por lo que el estratega trasandino tendrá que rearmar su formación estelar para el compromiso de este miércoles.

¿Por qué Charles Aránguiz no viaja con la U a Antofagasta?

La determinación fue una sorpresa total al interior del plantel azul, según consignó Emisora Bullanguera, ya que el Príncipe es la principal carta que tiene hoy el elenco universitario y su presencia le entrega otro juego al equipo.

De acuerdo al mismo medio, Fernando Gago optó por guardarlo para tenerlo en óptimas condiciones ante Ñublense, el próximo lunes 12 de octubre en el Estadio Nacional, poniendo como prioridad la obtención del Chile 2.

La jugada tiene sustento en el calendario, ya que la revancha ante los Pumas es recién el miércoles 21 de octubre, por lo que el volante tendrá tiempo de sobra para recuperarse.

Las bajas de la U para enfrentar a Antofagasta

La ausencia del formado en Cobreloa se suma a la de cuatro futbolistas que están con sus selecciones: Marcelo Morales, Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo y Agustín Arce. A ellos se agregan los lesionados Octavio Rivero y Lucas Barrera.

En ese escenario, la salida de Aránguiz le vuelve a abrir la puerta a Marcelo Díaz, tal como ocurrió en la ida ante Everton, cuando el Príncipe partió en el banco y recién ingresó en el segundo tiempo.

¿Cuándo juegan Antofagasta vs U de Chile por la Copa Chile?

Deportes Antofagasta recibirá a Universidad de Chile este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El duelo no tendrá transmisión por televisión, por lo que solo podrás verlo a través de la plataforma HBO Max.

La revancha, en tanto, se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas, aunque todavía resta confirmar el estadio que recibirá el encuentro.