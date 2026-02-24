La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es el gran objetivo para Huachipato, por lo que esta tarde no puede equivocarse ante Carabobo. Los Acereros cayeron 0-1 en la ida disputada en Valencia y ahora deben ganar como sea en el Estadio CAP de Talcahuano para seguir en carrera. El equipo de Jaime García llega con la urgencia de convertir, la presión de la localía y la baja sensible de Maximiliano Gutiérrez, vendido a Independiente de Avellaneda. La misión es clara: ganar para llegar a la Fase 3 del torneo más importante del continente y para eso Talcahuano debe convertirse en fortaleza.

📺 ¿Qué canal transmite Huachipato vs Carabobo EN VIVO?

El partido entre Huachipato y Carabobo no irá por TV abierta. El duelo se transmitirá exclusivamente por señales de pago.​

Las señales confirmadas son:

ESPN Premium (TV por cable)

Disney+ Premium (streaming oficial)

Los canales ESPN Premium según cableoperador:​

VTR: 166 (SD) / 860 (HD)

DirecTV: 620 (SD) / 1620 (HD)

Claro: 178 (SD) / 478 (HD)

Movistar: 485 (SD) / 889 (HD)

Entel: 241 (HD)

👉 Para ver el partido online debes contar con una suscripción activa a Disney+ Premium o tener contratado ESPN en tu cableoperador.

🕒 ¿A qué hora juega Huachipato vs Carabobo por la Copa Libertadores?

El encuentro está programado para:​

📆 Martes 24 de febrero de 2026

⏰ 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Huachipato-CAP Acero — Talcahuano, Chile

🏆 Vuelta, Fase 2 – Copa Libertadores 2026

🎯 Resultado de ida: Carabobo 1 – Huachipato 0

📡 ¿Dónde ver Huachipato vs Carabobo EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:​

Disney+ Premium (streaming oficial para toda Sudamérica)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Huachipato vs Carabobo?

El partido no tiene señal abierta confirmada para Chile. Sin embargo, puedes seguir cada minuto de la remontada acerera GRATIS con cobertura completa en el minuto a minuto de AlAireLibre.cl

¿Cómo llega Huachipato a la vuelta?

Los Acereros llegan con la moral intacta pese a la derrota en Venezuela. En el Campeonato Nacional 2026, Huachipato viene de vencer 2-1 a Palestino, un resultado que le aportó confianza y ritmo competitivo de cara al duelo continental. En casa, el equipo de Jaime García ha mostrado solidez defensiva durante toda la temporada y el CAP de Talcahuano se perfila como un factor clave para la remontada.​

La gran sombra es la baja de Maximiliano Gutiérrez, uno de los líderes del equipo, transferido a Independiente de Avellaneda en el mercado de pases. El plantel deberá compensar esa ausencia con intensidad colectiva, presión alta y eficacia en el arco venezolano para revertir el 0-1 y meterse en la Fase 3 de la Copa Libertadores. No hay margen de error: Huachipato necesita ganar por un gol para forzar los penales, o por dos o más para clasificar directamente.

Posible formación de Huachipato

Rodrigo Odriozola; Cristian Toro, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Silva, Claudio Sepúlveda, Lucas Velásquez, Ezequiel Cañete; Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano

¿Cómo llega Carabobo a la vuelta en Chile?

El elenco venezolano llega con la ventaja del resultado de ida y una idea táctica clara: defender el 1-0 y aprovechar el contragolpe. En su última presentación en la Liga FUTVE, Carabobo igualó 1-1 ante Metropolitanos, un resultado que no genera alarma pero que confirma su tendencia a juegos cerrados y de bajo puntaje.

Posible formación de Carabobo

Lucas Bruera Terán; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Pérez; Yohandry José Orozco, Maurice Cova, Edson Castillo, Edson Tortolero; José Riasco y Eric Ramírez.