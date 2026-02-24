Huachipato se despidió de la Copa Libertadores. Los acereros entraron al CAP Acero con la obligación de revertir el 0-1 de la ida ante Carabobo, pero los venezolanos sacaron la tarea adelante y consiguieron quedarse con el partido por 2-1 (3-1 en el global) y con la clasificación a la fase 3 del certamen continental.

El equipo dirigido por Jaime García tuvo un gran arranque y fue protagonista del partido, sin embargo, no logró concretar las oportunidades que se generó, lo cual fue aprovechado por la visita, que golpeó en los momentos precisos para acabar con la ilusión siderúrgica, que si bien descontó sobre el final, no le alcanzó.

Los goles de Huachipato vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026

Si bien Huachipato fue quien más buscó en el inicio del compromiso, Carabobo sorprendió justo antes de la media hora del partido. En el minuto 29, Eric Ramírez encaró en diagonal desde el sector izquierdo, dejó a tres rivales en el camino y remató razante dejando sin opciones al portero Rodrigo Odriozola.

Por si fuera poco, el elenco venezolano volvió a golpear en otro momento clave del encuentro. Sobre el final del primer tiempo, Edson Tortolero sirvió un tiro libre perfecto, el cual se coló en la escuadra derecha de la portería acerera, para marcar el 2-0 a los 42 minutos.

El descuento y 2-1 definitivo llegó sobre el final del compromiso, tras una jugada preparada desde un tiro de esquina desde la izquierda que terminó con la anotación de cabeza de Cris Martínez (87′).

Estadísticas de Huachipato vs Carabobo

Copa Libertadores Clasificacion – 2026 2
Huachipato
24/02/2026 19:00
0
2
Segunda parte
Agregado 0-3
Carabobo FC
  • 29′
  • Edson Tortolero 42′
  • Resumen
  • Estadísticas de equipos
42 ‘
Carabobo FC
Gol regular : Edson Tortolero
29 ‘
Carabobo FC
Gol regular :
Últimos enfrentamientos
CAR 1 – 0 HUA 17/02/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Huachipato?

Con la eliminación de Copa Libertadores, Huachipato se deberá enfocar en el Campeonato Nacional, donde marcha puntero junto a Colo Colo. Su próximo compromiso será ante Deportes Limache, equipo que se encuentra luchando en la parte alta de la tabla. El duelo está programado para este sábado 28 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota.

