Coquimbo Unido enfrenta uno de sus desafíos más importantes en esta Copa Libertadores 2026: visitar a Universitario en Lima en un partido que puede marcar su posición en el Grupo B. Tras rescatar una igualdad en su debut ante Nacional de Montevideo, el “Pirata” llega con la obligación de transformar ese punto en una ventaja real en un escenario donde todos parten iguales.
El equipo chileno dejó buenas sensaciones en su estreno, mostrando carácter y capacidad ofensiva ante un rival de peso, pero también expuso fragilidades defensivas que deberá corregir si quiere competir fuera de casa. En un grupo completamente abierto, rescatar puntos en Perú puede ser determinante para no quedar relegado desde temprano.
Universitario, en tanto, vuelve a casa con la obligación de transformar en victoria el punto que rescató en su estreno ante Deportes Tolima. El equipo peruano mostró solidez defensiva en Colombia y ahora busca hacerse fuerte en Lima para dar un primer golpe en el Grupo B. Con ambos equipos igualados y sin margen para ceder terreno, el partido toma un peso inmediato en la lucha por los octavos de final.
¿Qué canal transmite Coquimbo vs Universitario EN VIVO?
El partido será transmitido por televisión y plataformas digitales.
📺 ESPN 5
📲 Disney+ Premium
¿A qué hora juegan Coquimbo vs Universitario?
- Martes 14 de abril de 2026
- 22:00 horas (Chile)
- Estadio Monumental de Lima
El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Disney+ Premium
¿Dónde ver GRATIS Coquimbo vs Universitario?
El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.
Se podrá ver exclusivamente a través de:
Disney+ Premium
ESPN 5 (TV de pago)
Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.
Formación de Coquimbo vs Universitario
Universitario
Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Edison Flores y Alex Valera.
El equipo peruano apuesta por orden defensivo y transiciones rápidas, con Flores como principal referencia ofensiva.
Coquimbo Unido
Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.
El cuadro chileno buscará intensidad en ataque y aprovechar los espacios, con jugadores como Zavala y Azócar como principales cartas para romper líneas. La presión alta y la velocidad por bandas aparecen como claves para hacer daño en Lima, aunque la solidez defensiva será determinante para sostener el resultado.
Árbitros designados para Coquimbo vs Universitario
- Árbitro principal: Ramón Abatti (Brasil)
- Asistente 1: Rodrigo Correa (Brasil)
- Asistente 2: Víctor Imazu (Brasil)
- Cuarto árbitro: Matheus Candancan (Brasil)
- VAR: Wagner Reway (Brasil)
- AVAR: Marco Fazekas (Brasil)
- Asesor de árbitros: César Mongrut (Perú)
- Quality Manager: Sebastián Restrepo (Colombia)
¿Cómo llegan Coquimbo vs Universitario a la Copa Libertadores?
Universitario dejó buenas sensaciones en su debut tras empatar sin goles ante Deportes Tolima como visitante, apoyado en una sólida actuación defensiva. Ahora, en Lima, el objetivo es convertir ese punto en una ventaja real dentro de un grupo que no dio diferencias en la primera fecha.
Coquimbo Unido, por su parte, también sumó en su estreno tras igualar 1-1 ante Nacional de Montevideo. El equipo chileno mostró personalidad para competir ante un rival con historia internacional, pero ahora enfrenta un desafío distinto: sostener ese nivel fuera de casa y en un contexto de mayor presión.
El “Pirata” sabe que este tipo de partidos definen campañas. Un buen resultado en Perú no solo lo mantendría en carrera, sino que también lo posicionaría como un rival incómodo en un grupo donde todo sigue abierto.
Un cruce directo, un grupo completamente abierto y una oportunidad inmediata de tomar ventaja.