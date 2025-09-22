Universidad de Chile enfrentará una semana clave. Los azules recibirán este jueves a Alianza Lima en busca de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana y luego visitarán a Deportes La Serena en busca de recortar distancia en el Campeonato Nacional.

En el Centro Deportivo Azul son conscientes de la importancia de ambos compromisos, puesto que podrían definir lo que resta de temporada para el club. En medio de esa situación, Lucas Assadi, figura del equipo, envió un mensaje que ilusionó a los hinchas que esperan expectantes los cruces ante los incaicos y los granates.

👀 Assadi ilusiona a los hinchas de U de Chile

El talentoso volante de U de Chile ha sido uno de los grandes valores del equipo en esta segunda mitad del año. Y si bien no pudo marcar diferencias en el partido de ida frente a Alianza, ya está mentalizado en la revancha y en poder darle la clasificación a los universitarios.

Así lo dejó entrever en sus redes sociales, puesto que compartió una imagen en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Será una hermosa semana”.

📅¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima está previsto para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

