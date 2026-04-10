Nicolás Garrido se ha consolidado como el nuevo “patrón” de la defensa de O’Higgins, brillando con luz propia en el reciente triunfo 2-0 ante Millonarios por la Copa Sudamericana. Pese a que diversos reportes sugerían que el zaguero de 23 años debía retornar a Colo Colo en 2027 tras un supuesto préstamo, el propio jugador desmintió cualquier vínculo vigente con los albos.

El formado en Macul aclaró que ya no pertenece a Blanco y Negro, tras negociar su salida como jugador libre para firmar por dos temporadas con el cuadro de Rancagua. Con un rendimiento que lo sitúa entre los mejores defensas del torneo continental, Garrido cierra definitivamente la puerta a un regreso administrativo al Monumental, enfocándose en su presente estelar bajo las órdenes de Lucas Bovaglio.

¿Vuelve Nicolás Garrido a Colo Colo al terminar la temporada 2026?

No, Nicolás Garrido no regresará a Colo Colo de forma automática ya que finalizó su contrato con el club albo para firmar como jugador libre en O’Higgins. Aunque existía la creencia de que el defensa estaba a préstamo hasta diciembre de 2026, el propio jugador fue tajante sobre su situación legal: “Llegué en condición libre, me quedaba un año de contrato en Colo Colo y se llegó a un acuerdo por dos años a O’Higgins”, explicó el central en su presentación.

Garrido enfatizó que su llegada al “Capo de Provincia” representó un corte total con su pasado en Pedrero, buscando la estabilidad que no tuvo en cesiones anteriores: “A todos los clubes que fui siempre fue a condición de préstamo de Colo Colo. Entiendo que ahora arreglaron ahí que venga como jugador libre”, sentenció, despejando las dudas sobre un posible retorno en 2027.

Aquí están las dudas del contrato de Nicolás Garrido en O'Higgins, el mismo lo dijo en su presentacion con el club pic.twitter.com/2pEkgLSBw4 — Tomas Vidal (@TomasVidalMena3) December 4, 2025

Estadísticas de Nicolás Garrido en 2026: Los números del patrón de O’Higgins

Nicolás Garrido registra un rendimiento de élite en la presente temporada, acumulando una calificación promedio de 6.73 según los datos de Opta. Su capacidad para liderar la zaga ante bajas sensibles lo ha convertido en un pilar estadístico del equipo celeste.

Estadística Temporada 2026 Partidos jugados 10 Duelos ganados 63% Precisión de pases 80% Despejes por partido 4.3 Nota 6.73

El impacto de Nicolás Garrido en la Copa Sudamericana

El defensor de 23 años ha sido la gran sorpresa de O’Higgins en el plano internacional, sumando bonos para una futura convocatoria nacional. Tras ser titular y figura ante Millonarios de Colombia, Garrido demostró que su etapa de “promesa” quedó atrás. Con un mapa de calor que muestra una cobertura total del área propia y una gran capacidad de intercepción (0.7 por partido), el zaguero se posiciona como una de las realidades más sólidas del fútbol chileno actual, justificando la decisión de O’Higgins de adquirir su pase definitivo.

Con el panorama contractual aclarado y un nivel que no para de subir en la Sudamericana, el nombre de Nicolás Garrido empieza a sonar fuerte en los mercados internacionales. Mientras en Colo Colo se cuestiona la decisión de haber dejado partir libre a un central con este potencial, en Rancagua disfrutan de un jugador que ya no depende de préstamos para brillar. La duda queda para los hinchas albos: ¿Fue un error administrativo de Blanco y Negro o simplemente Garrido necesitaba salir del Monumental para encontrar su mejor versión?