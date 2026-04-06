O’Higgins se estrenará este martes en la Copa Sudamericana 2026. El Capo de Provincia enfrentará a Millonarios de Colombia en el primer partido del Grupo C del certamen continental.

El duelo de los celestes está previsto para este martes 7 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

¿Qué canal transmite O’Higgins vs Millonarios EN VIVO?

El encuentro entre Coquimbo y Millonarios tendrá transmisión en TV y también online vía streaming.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Millonarios?

Martes 7 de abril de 2026

20:00 horas

Estadio Codelco El Teniente, Rancagua.

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver O’Higgins vs Millonarios ONLINE por streaming?

El partido se podrá ver online en:

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¿Dónde ver GRATIS O’Higgins vs Millonarios?

El compromiso no tendrá transmisión gratis en Chile y solo se podrá ver en:

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Formación de O’Higgins vs Millonarios

O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Francisco González y Arnaldo Castillo.

Millonarios:

Diego Novoa; Andrés Llinas, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Sebastián del Castillo, Mateo García, Rodrigo Ureña, David Silva, Sebastián Valencia; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Árbitros designados para O’Higgins vs Millonarios

Árbitro principal: Roberto Pérez (Perú)

Asistentes: Jesús Sánchez y Leonar Soto (Perú)

Cuarto árbitro: Jordi Espinoza (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

AVAR: Alejandro Villanueva (Perú)

¿Cómo llegan O’Higgins y Millonarios a la Copa Sudamericana?

O’Higgins llega a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras caer ante Deportes Tolima en la fase 3 de la Copa Libertadores. Para este duelo, los celestes vienen de tres victorias consecutivas, por lo que esperan llevar su buen momento al plano internacional.

Por su parte, Millonarios no ha tenido el desempeño esperado en la liga colombiana, donde registra seis triunfos, tres empates y seis derrotas. Eso sí, accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Atlético Nacional, lo que confirma que será un rival complicado para los celestes.

En resumen

O’Higgins debuta en la Copa Sudamericana ante Millonarios

Los celestes reciben a los colombianos en El Teniente

Se juega este martes 7 de abril a las 20:00 horas

Transmite ESPN y Disney+

Ambos elencos comparten grupo junto a Sao Paulo y Boston River

¿Podrá O’Higgins comenzar con un triunfo en la Copa Sudamericana 2026? Comenta y sigue EN VIVO el duelo entre celestes y colombianos en AlAireLibre.cl