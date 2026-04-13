Palestino vuelve a jugarse puntos clave en la Copa Sudamericana, pero esta vez con la presión de responder en casa. El empate sin goles en su debut dejó al equipo chileno en una posición incómoda en el Grupo F, donde cada detalle empieza a pesar y donde dejar escapar puntos en La Cisterna puede marcar el destino en el torneo.

Al frente estará Montevideo City Torque, uno de los equipos que ya golpeó la mesa en la primera fecha tras derrotar a Gremio. Ese resultado cambió el escenario del grupo y obliga a la tienda árabe a competir con mayor urgencia: no solo necesita sumar, sino hacerlo ante un rival directo que ya tomó ventaja y que llega con confianza pese a sus dudas recientes.

¿Qué canal transmite Palestino vs City Torque EN VIVO?

El partido será transmitido por televisión y plataformas digitales.

📺 ESPN 2

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Palestino vs City Torque?

Martes 14 de abril de 2026

20:30 horas (Chile)

Estadio Municipal de La Cisterna

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Palestino vs City Torque ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales:

Disney+ Premium

Para acceder:

Ingresa con tu cuenta activa desde dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

¿Dónde ver GRATIS Palestino vs City Torque?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente a través de:

Disney+ Premium

ESPN 2 (TV de pago)

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de Palestino vs City Torque

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; César Munder, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva.

Montevideo City Torque

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Ezequiel Busquets; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

Árbitros designados para Palestino vs City Torque

Árbitro principal: Derlis Benítez (Paraguay)

Asistente 1: Roberto Cañete (Paraguay)

Asistente 2: Nadia Weiler (Paraguay)

Cuarto árbitro: Javier Revollo (Bolivia)

VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

AVAR: Zulma Quiñónez (Paraguay)

Asesor de árbitros: Ednilson Corona (Brasil)

Quality Manager: José Carpio (Ecuador)

¿Cómo llegan Palestino vs City Torque a la Copa Sudamericana?

Palestino llega con la necesidad de empezar a sumar de a tres. Tras igualar en su debut ante Deportivo Riestra, el equipo chileno no puede permitirse ceder puntos en casa si quiere mantenerse en la pelea en un grupo que ya mostró competencia directa.

City Torque, en tanto, llega con confianza tras vencer a Gremio en la primera fecha, resultado que lo dejó como líder del Grupo F. Sin embargo, su irregularidad reciente en el torneo uruguayo abre un margen de incertidumbre en su rendimiento.

Un cruce entre un equipo obligado y otro que quiere confirmar su golpe inicial. Sigue el partido EN VIVO, revisa las formaciones y el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.