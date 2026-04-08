🔴 FINAL | Fecha 1 – Grupo F | Copa Sudamericana 2026

⚽ Marcador: Deportivo Riestra 0 – 0 Palestino

📺 Canal: DSports / DGO

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Pedro Bidegaín (Nuevo Gasómetro), Buenos Aires

Deportivo Riestra vs Palestino, minuto a minuto

¿Dónde ver Deportivo Riestra vs Palestino EN VIVO?

El partido entre Deportivo Riestra y Palestino por la Copa Sudamericana 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports (610 / 1610 HD)

💻 DGO

⚠️ El partido no tiene transmisión gratuita en Chile.

La previa de Deportivo Riestra vs Palestino

Este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas, el histórico Estadio Pedro Bidegaín de Buenos Aires —también conocido como el Nuevo Gasómetro— es escenario del debut de ambos equipos en el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, certamen que también integran Grêmio de Brasil y City Torque de Uruguay.

Deportivo Riestra llega a este debut continental en un momento crítico: los Malevistos acumulan nueve partidos sin ganar, con tres derrotas y seis empates. La situación fue tan grave que provocó la salida del Tata Benítez del banco, y ahora Guillermo Duró inicia su ciclo como DT con el desafío de hacer historia en el primer partido internacional oficial del club.

Palestino, en tanto, llega a Buenos Aires en un momento igualmente difícil dentro de la Liga de Primera 2026: los Árabes cayeron en cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una dura goleada ante Universidad Católica. Sin embargo, la Copa Sudamericana les ofrece la oportunidad de resetear y sumar en el exterior. El árbitro del partido será el ecuatoriano Guillermo Guerrero, con su compatriota Carlos Orbe a cargo del VAR.

Formaciones de Deportivo Riestra y Palestino

Formación de Deportivo Riestra:

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Gabriel Obredor; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje; Mauro Smarra y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Formación de Palestino:

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos; Jonathan Benírez, Nelson Da Silva y César Munder. Cristian “La Nona” Muñoz.

Así marcha el Grupo F de la Copa Sudamericana