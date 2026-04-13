Audax Italiano llega golpeado a este compromiso por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro itálico cayó en su estreno ante Olimpia y volvió a mostrar fragilidad defensiva en el torneo local, donde perdió en un partido cargado de goles frente a Universidad Católica. La necesidad de sumar es urgente.

Vasco da Gama, en tanto, tampoco tuvo un arranque ideal en el torneo. El conjunto brasileño igualó en su debut ante Barracas Central en Argentina y luego volvió a empatar en el Brasileirao, lo que deja abierta la lucha en el grupo.

El contexto del Grupo G es claro: Audax está obligado a reaccionar si no quiere quedar rezagado, mientras que Vasco busca aprovechar la localía para dar un paso adelante en la tabla.

¿Qué canal transmite Audax Italiano vs Vasco da Gama EN VIVO?

El partido será transmitido por televisión y plataformas digitales.

📺 ESPN

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs Vasco da Gama?

Martes 14 de abril de 2026

20:00 horas (Chile)

Estadio São Januário, Río de Janeiro

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Vasco da Gama ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales:

Disney+ Premium

Para acceder:

Ingresa con tu cuenta activa desde dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

¿Dónde ver GRATIS Audax Italiano vs Vasco da Gama?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente a través de:

Disney+ Premium

ESPN (TV de pago)

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de Audax Italiano vs Vasco da Gama

Vasco da Gama

Leo Jardim; Lucas Freitas, Carlos Cuesta, Alan Saldivia, Cuiabano; Cauan Barros, Johan Rojas, Thiago Mendes, Tche Tche, Andrés Gómez; David

El equipo brasileño apuesta por volumen ofensivo y presión alta, con mediocampistas de buen manejo y llegada al área.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos, Nicolás Aedo, Esteban Matus; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano

Audax buscará sostener el orden defensivo y aprovechar la velocidad en ataque, aunque su principal deuda ha sido la solidez en el fondo.

Árbitros designados para Audax Italiano vs Vasco da Gama

Árbitro principal: Hernán Heras (Uruguay)

Asistente 1: Agustín Berisso (Uruguay)

Asistente 2: Andrés Nievas (Uruguay)

Cuarto árbitro: Alberto Feres (Uruguay)

VAR: Diego Dunajec (Uruguay)

AVAR: Richard Trinidad (Uruguay)

Asesor de árbitros: José Lara (Ecuador)

Quality Manager: Oswaldo Segura (Ecuador)

¿Cómo llegan Audax Italiano vs Vasco da Gama a la Copa Sudamericana?

Audax Italiano necesita una reacción inmediata. El equipo chileno perdió en su debut ante Olimpia y suma dudas en defensa tras recibir varios goles en sus últimos partidos. La visita a Brasil aparece como un escenario complejo, pero clave para mantenerse con vida en el grupo.

Vasco da Gama, en tanto, tampoco ha logrado despegar. Empató en su debut en la Sudamericana y también en el Brasileirao, lo que lo obliga a hacerse fuerte en casa para empezar a marcar diferencias.

Un dato que ilusiona a los itálicos: en su última visita a Brasil, en 2023, lograron rescatar un empate sin goles ante Santos.

Audax está contra las cuerdas y visita Brasil con presión total. Sigue el partido EN VIVO, revisa las formaciones y el minuto a minuto en AlAireLibre.cl