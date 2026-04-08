🔴 EN JUEGO | Fecha 1 – Grupo G | Copa Sudamericana 2026

⚽ Marcador: Audax Italiano 0 – 2 Olimpia: 22′ Rubén Lezcano (OLI); 34′ Juan Fernando Alfaro (OLI)

📺 Canal: ESPN 5 / Disney+ Premium

🕐 Horario: 20:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago

Audax Italiano vs Olimpia, minuto a minuto

¿Dónde ver Audax Italiano vs Olimpia EN VIVO?

El partido entre Audax Italiano y Olimpia por la Copa Sudamericana 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN 5

💻 Disney+ Premium

La previa de Audax Italiano vs Olimpia

Este miércoles 8 de abril a las 20:00 horas, el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida abre sus puertas para el debut de Audax Italiano en la Copa Sudamericana 2026, en el marco del Grupo G, que también integran Deportes Iquique de Chile y Atlético Tucumán de Argentina.

Audax Italiano llega al debut continental en un momento de presión: los Tanos acumulan dos derrotas consecutivas, tanto en la Liga de Primera 2026 como en la Copa de la Liga, lo que hace de este partido una verdadera final para su cuerpo técnico. La única baja confirmada para esta noche es Nicolás Orellana, quien no estará disponible para el encuentro.

Olimpia de Paraguay, en cambio, llega en un excelente momento: el Decano es líder de la liga paraguaya, acumula cuatro victorias consecutivas y presenta su plantel completo para el debut en La Florida. El árbitro del encuentro será el uruguayo Andrés Matonte, con experiencia en competencias Conmebol.

Formaciones de Audax Italiano y Olimpia

Formación de Audax Italiano:

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña, Raimundo Rebolledo; Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Nicolás Aedo, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Formación de Olimpia:

Gastón Oliveira; Bryan Bentaberry, Gustavo Vargas, Aníbal Chalá; Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro, Alex Franco, Rubén Lezcano; Fernando Cardozo, Bernardo Benítez y Adrián Alcaraz. DT: Pablo “Vitamina” Sánchez.

Así va el Grupo G de la Copa Sudamericana