Datos Clave El líder: Cristián Álvarez encabeza el proyecto deportivo de la Universidad San Sebastián (USS) hace más de dos años, trabajando a la par con su hermano Iván. El objetivo: La casa de estudios se prepara para postular formalmente a la Tercera División del fútbol chileno para la temporada 2027. El plantel: Se conformará con una mixtura de canteranos formados en la propia universidad, jugadores juveniles con proyección y futbolistas con experiencia probada en el fútbol amateur (ANFA).

El mapa del fútbol chileno podría sumar a un nuevo integrante institucional a partir de la temporada 2027. Por décadas, Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción han sido los grandes estandartes universitarios en el profesionalismo, pero un nuevo e inédito proyecto asoma en el horizonte para romper ese molde.

Bajo la conducción directiva del histórico exdefensor de La Roja y la UC, Cristián “Huaso” Álvarez, la Universidad San Sebastián (USS) trazó un ambicioso plan estratégico que busca llevar a la casa de estudios desde el fútbol formativo directamente hacia el profesionalismo.

¿Cuál es el ambicioso proyecto de Cristián Álvarez con la USS?

Hace más de dos años, Álvarez asumió como Director Deportivo de la Academia de Fútbol de la institución. En diálogo con Tu Deporte Radio (TDR), el exjugador reveló que la etapa formativa fue solo el inicio, confirmando que la USS trabaja en un proyecto sólido para ingresar a Tercera División.

“A largo plazo, lo que me planteo con la universidad es llegar al fútbol profesional. Se puede. De hecho, hay un proyecto para entrar a la Tercera División ahora el próximo año. Entonces ese es el primer paso que hay que dar para ir al fútbol profesional. O sea, como una U de Conce, una U de Chile o una Universidad Católica, que nos llevan mucha ventaja, pero por algo se parte”, adelantó el jefe de la rama de fútbol.

Sobre la convicción institucional, el ex River Plate fue tajante: “El plan va en serio, ya es para el año que se viene. Esto no para y no va a parar. Para mí sería muy fácil decirle no, es mucho trabajo, pero no. Nosotros queremos ir porque sabemos lo que podemos aportar, primero a la universidad y segundo, lo que podemos aportar nosotros al fútbol chileno”.

El plan para conformar el nuevo equipo universitario

Ingresar a Tercera División (ANFA) exige armar un plantel competitivo para una de las categorías más complejas y ásperas del país. Al respecto, Álvarez explicó que la idea no es apostar únicamente por jugadores universitarios, sino construir una mixtura estratégica.

“Habrá de todo. Tenemos que tener gente que sepa jugar en las categorías, que haya tenido experiencia en las categorías de Tercera División, que es una serie totalmente distinta, con pocos recursos, infraestructura no tan buena, canchas malas. Pero sabemos dónde nos vamos a meter, entonces tenemos que tener de todo”, indicó.

A esto se sumará el talento propio de la institución, que actualmente ya compite en los torneos ANFP de las categorías Sub-11 y Sub-12: “Tenemos que tener gente de acá, tenemos que tener esta misma proyección que viene a jugar con estas categorías. Quiero que sean nuestros, juveniles, digamos, con niños proyectables para allá. Y gente que venga, que tenga experiencia en la categoría”.

Para respaldar estas ambiciones, la USS ya dio pasos clave en materia de instalaciones. En octubre de 2025 se inauguró una cancha con estándar FIFA en el Complejo Deportivo de la universidad, abarcando 8.400 metros cuadrados de pasto sintético Stemgrass y moderna iluminación LED. Todo dispuesto para cumplir la máxima promesa de Álvarez: “comenzar el próximo año en Tercera División y no parar hasta que estemos en la Primera División”.