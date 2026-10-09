Datos Clave Protagonista: Damián Pizarro, delantero de Audax Italiano. Clave: Patricio Graff destacó el trabajo mental para ayudarlo a recuperar su mejor versión. Próximo desafío: Audax Italiano espera la reprogramación de su partido ante Universidad Católica.

Damián Pizarro busca recuperar el nivel que lo convirtió en una de las principales promesas de Colo Colo antes de dar el salto al fútbol europeo. Tras su paso por Udinese y una breve experiencia en Le Havre y Racing de Avellaneda, el delantero llegó a Audax Italiano con la intención de relanzar su carrera, aunque todavía trabaja para volver a mostrar su mejor versión.

Su presente fue abordado por el entrenador itálico, Patricio Graff, quien reconoció que el atacante atraviesa un momento complejo y explicó qué herramientas está utilizando el club para ayudarlo a mejorar. Entre los aspectos físicos y futbolísticos, el técnico puso especial énfasis en uno que considera determinante: la cabeza.

¿Qué dijo Patricio Graff sobre Damián Pizarro?

El entrenador de Audax Italiano reconoció que el delantero aún no logra mostrar el nivel que lo destacó en sus primeros años como profesional. Por eso, explicó que el cuerpo técnico está trabajando para entregarle apoyo en distintas áreas.

“Conocemos lo que fue como futbolista y tal vez hoy no está pasando por su mejor momento. Hoy estamos para entregarle herramientas para que mejore desde todos los aspectos, desde lo físico, técnico y creo que lo más importante es la cabeza”, comentó Graff en conferencia de prensa.

La declaración pone el foco en un proceso que, según el DT, no depende únicamente de lo que Pizarro pueda hacer dentro de la cancha. La intención es ayudarlo a recuperar confianza y encontrar regularidad para acercarse al rendimiento que mostró durante su etapa en Colo Colo.

“La cabeza es la que nos mueve, nos hace sentir felices en diferentes momentos de la vida y tenemos que trabajar mucho en eso con él… Venimos trabajando con un coach de manera grupal e individual para sacar su mejor versión”, agregó el estratega.

¿Cuántos partidos ha jugado Damián Pizarro en Audax Italiano?

Desde su llegada al club itálico, Pizarro ha tenido oportunidades de sumar minutos, aunque todavía busca consolidarse como una alternativa importante en el ataque. El delantero ha participado en cinco de los siete partidos disputados por el equipo en el Campeonato Nacional durante este período.

La recuperación futbolística del delantero es uno de los objetivos del proceso que lleva adelante el equipo de La Florida, mientras el jugador busca dejar atrás una etapa irregular y volver a acercarse al nivel que mostró al comienzo de su carrera.

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Audax Italiano espera la reprogramación de su partido ante Universidad Católica, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera. El encuentro fue postergado debido al aluvión que afectó a la precordillera y provocó daños en las cercanías del Claro Arena.

Mientras se define cuándo se disputará el compromiso, el equipo continúa con su preparación. Para Damián Pizarro, este período representa una nueva oportunidad para seguir trabajando, recuperar confianza y responder a las expectativas que acompañan su carrera.