Esteban González pasa por su mejor momento al mando de Querétaro, ya que pelea punto a punto por el primer lugar de la fase regular de la Liga MX. Durante esta jornada, el “Chino” comandó un nuevo triunfo de su escuadra, y aseguró el podio por una fecha más a pesar de contar con un partido pendiente.

En el Estadio Corregidora, hogar de los Gallos Blancos, el Quéretaro recibió al Atlante por la fecha 11 del Apertura de la liga mexicana, y selló una importante victoria ante una de las escuadras que pelea en la parte baja de la tabla. El resultado terminó 2-0 a favor de los dirigidos por González, quien pelea codo a codo con los grandes del país norteamericano.

El gran presente del Esteban González en México

Con la apertura del marcador de Santiago Homenchenko desde los doce pasos a los 25′ del primer tiempo, y un tanto en el minuto 50′ tras una gran jugada colectiva que terminó en gol de Denilson Muñoz, Querétaro aseguró los tres puntos en casa ante el Atlante de Miguel “Piojo” Herrera, y se instala como tercero en la tabla de posiciones.

Desde su salida de Coquimbo Unido a finales del 2025, con la corona de campeón del Campeonato Nacional, Esteban González ha disputado tres torneos con el Querétaro, y el actual es el que le ha dado mayor efectividad y reconocimiento al mando de los Gallos Blancos. El “Chino” registra 6 victorias, 2 derrotas y 2 igualdades, peleando codo a codo con el gigante amarillo y el último campeón de la Leagues Cup.

Con este triunfo, Esteban “Chino” González posiciona a los Gallos Blancos en la tercera plaza de la tabla con 20 unidades, mismo puntaje que el Toluca y América, que son escolta y líder correspondientemente. La escuadra dirigida por el entrenador chileno cuenta con 10 partidos jugados, uno menos que el Toluca, pero Las Águilas que están en la cima registran 9 duelos disputados.

Cabe destacar que la Liga MX cuenta con 17 partidos de fase regular, y en caso de posicionarse entre los primeros 8 se clasifica a la fase de liguilla en partidos de eliminación disputados en duelos de ida y vuelta. En caso de clasificar, Esteban González daría un gran paso al mando del Querétaro, quien es un club que no suele pelear en los primeros lugares al solo contar con 2 títulos de máxima categoría en su palmarés.