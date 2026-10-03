Datos Clave El castigo: Fenafur expulsó a Deportes Melipilla del Campeonato Provincial de Selecciones de Honor por alinear a un jugador suspendido en otra asociación y a otro con el carnet vencido. La defensa: La Corporación a cargo del club acusó falta de transparencia, argumentando que entregaron los antecedentes a tiempo pero la organización no contaba con el sistema necesario para revisarlos. Las consecuencias: Con este fallo, el equipo pierde la vitrina donde pretendía competir el experimentado Jean Paul Pineda, mientras que la selección de Mallarauco avanzó a semifinales del Grupo B por secretaría.

Deportes Melipilla no logra dejar atrás los problemas administrativos. El club, que atraviesa una severa crisis institucional tras su descenso y la posterior negativa de ANFA para aceptarlo en la Tercera División A, sumó un nuevo revés fuera de la cancha al ser descalificado del certamen donde buscaba refugio competitivo.

La Federación Nacional de Fútbol Rural (Fenafur) Metropolitana comunicó oficialmente la expulsión definitiva de los “Potros” del Campeonato Provincial de Selecciones de Honor, frustrando prematuramente el incipiente proyecto deportivo que intentaba levantar la institución.

¿Por qué Deportes Melipilla fue expulsado del torneo amateur?

La determinación del organismo rector del fútbol rural responde al “incumplimiento de los artículos N° 9 y N° 13 de las bases del campeonato”.

De acuerdo a los registros de la competencia, Deportes Melipilla incurrió en dos faltas graves durante la fase grupal. La primera ocurrió en la tercera fecha del torneo, cuando uno de los futbolistas melipillanos disputó el encuentro presentando una cédula de identidad vencida.

La segunda infracción, de mayor peso reglamentario, tuvo que ver con la participación reiterada de un jugador que se encontraba inhabilitado debido a una expulsión vigente de otra asociación. Los antecedentes apuntan a que este elemento alcanzó a disputar tres compromisos representando al “Potro” de manera irregular.

La respuesta de Melipilla: “Falta de transparencia”

Lejos de aceptar el castigo en silencio, la Corporación que maneja los destinos de Deportes Melipilla emitió sus descargos públicos cuestionando el actuar de Fenafur.

La dirigencia señaló que todos los antecedentes de los jugadores fueron entregados de manera oportuna, pero acusaron que la federación “no contaba con el sistema necesario para realizar dicha revisión”. Además, sostuvieron que cualquier observación reglamentaria debió ser comunicada antes de permitirles saltar al campo de juego, acusando una falta de transparencia en los procedimientos.

¿Qué pasará con Jean Paul Pineda y el cupo en el torneo?

La expulsión genera un daño colateral inmediato en la conformación del plantel. El club había apostado por el fichaje del experimentado delantero Jean Paul Pineda para jerarquizar al equipo en este torneo, participación que llega a su fin de manera abrupta y deja en el aire el futuro a corto plazo del atacante.

En el aspecto netamente deportivo, Fenafur ya aplicó las modificaciones correspondientes en la tabla de posiciones. Ante la marginación de Deportes Melipilla, la organización confirmó que la selección de Mallarauco es la escuadra que avanza automáticamente a las semifinales del Grupo B.