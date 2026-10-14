Un cambio de imagen radical protagonizó Carlos “Pibe” Valderrama, quien sorprendió a sus seguidores al despedirse de su característica melena rubia con rulos para aparecer completamente rapado. La transformación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios incluso pusieron en duda la autenticidad del video y especularon con un posible uso de inteligencia artificial.

El histórico exfutbolista colombiano compartió el registro en sus cuentas oficiales. En las imágenes aparece acompañado de su esposa, Elvira Redondo, quien toma una máquina y comienza a cortarle el cabello hasta dejarlo sin sus tradicionales rizos.

La publicación llamó rápidamente la atención de los aficionados al fútbol, acostumbrados a reconocer al exjugador precisamente por una de las cabelleras más emblemáticas de este deporte.

#Fútbol2Day – 🇨🇴 El día se llegó… @PibeValderramaP se despidió de su famosa melena crespa. Su esposa, Elvira Redondo, fue la encargada de pasar la máquina. Una cabellera por la que incluso rechazó una oferta millonaria para cortársela previo al Mundial 1994. https://t.co/U9egHEmwkX — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 14, 2026

La melena que convirtió a Valderrama en un ícono del fútbol

La cabellera del Pibe Valderrama trascendió lo estrictamente estético y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la Selección Colombiana. El mediocampista fue uno de los grandes referentes del fútbol de su país y disputó los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Su imagen quedó asociada a una generación que devolvió a Colombia al primer plano del fútbol internacional, mientras que su estilo y personalidad lo transformaron en una figura reconocida mucho más allá de las canchas.

El cambio de look ya dio la vuelta a las redes sociales y abrió una discusión entre sus seguidores. Aunque algunos dudaron de la autenticidad de las imágenes, hasta ahora todo apunta a que Valderrama efectivamente dejó atrás su histórica melena.