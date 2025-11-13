Deportes Limache quiere vivir una noche distinta, intensa y con un ambiente propio de partidos que definen temporadas completas. Para el duelo trascendental ante Unión Española, el club no solo necesita puntos: también necesita el respaldo de su gente. Y por eso lanzó un plan que ya empezó a mover a la comunidad tomatera.

El presidente César Villegas Mena explicó con claridad el objetivo: llenar el Lucio Fariña Fernández de Quillota. La estrategia, que ya generó conversación en todo el fútbol chileno, incluye entradas a solo $1.000 para los sectores Pinto, Arauco y también para la visita. La consigna es simple: estadio lleno, presión total y una noche que empuje al plantel en uno de los partidos más tensos del año.

⚽ El plan de Limache para un Lucio Fariña repleto

Villegas reconoce que el impacto de la medida superó lo esperado. “Estamos muy contentos tanto como familia y como club por la trascendencia que ha tenido la noticia de dejar la entrada a mil pesos”, comentó, destacando la rápida respuesta de los hinchas y el ruido mediático que provocó la iniciativa.

Pero no es solo una estrategia económica: es una señal de identidad. “Esperamos a todo el pueblo limachino, a los simpatizantes y a todos los que les gusta este tipo de espectáculos deportivos”, dijo, apuntando a que la presencia de la gente será vital en una jornada que él mismo calificó como “una final anticipada donde ambos equipos tenemos la ilusión y las ganas de tener un resultado positivo”.

🔥 Un precio popular con un mensaje claro

El dirigente también quiso remarcar que el ambiente debe ser familiar y respetuoso, incluso con la hinchada rival. “Para la gente de Unión Española les tendremos su espacio… así como ustedes nos abrieron las puertas en Santa Laura, nosotros también se las abriremos acá”, expresó, subrayando el compromiso del club con un espectáculo seguro y abierto.

Limache sabe que el momento es decisivo. Con puntos claves en disputa y la permanencia en juego, el plan del club busca llenar el estadio, empujar al equipo y convertir la noche del viernes en una verdadera prueba de carácter.