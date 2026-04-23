Audax Italiano y Deportes Limache se enfrentan este viernes por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 en el estadio Bicentenario de La Florida, compromiso muy relevante en las zonas alta y baja de la tabla de posiciones.

El elenco limachino visitará la capital con la idea de mantenerse como puntero del fútbol chileno, estatus que recuperó el último fin de semana, aunque tiene un partido menos que Colo Colo, escuadra que puede superarlos cuando esté al día.

Por su parte, Audax quiere salir de los últimos puestos. De hecho, solo por diferencia de gol está fuera de lugares de descenso, por lo que es imperioso sumar de a tres. Además, será un buen apronte para recibir a Barracas Central el martes 28 de abril por la Copa Sudamericana.

¿Quién transmite Audax Italiano vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el duelo de Audax Italiano vs Limache debes ingresar a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

Audax Italiano y Limache se miden este viernes 24 de abril a las 20:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Viernes 24 de abril

Hora: 20:30 horas

Estadio: Bicentenario de La Florida

Árbitros de Audax Italiano vs Limache

Árbitro:

1er asistente:

2do asistente:

4to árbitro:

VAR:

AVAR:

¿Cómo llegan Audax Italiano vs Limache?

Audax Italiano viene de caer por 3-2 ante Huachipato en Talcahuano en un partido en que iba ganand por 2-0, pero no fue capaz de sostener la ventaja, quedándose con las manos vacías y en la zona baja del Campeonato Nacional 2026.

Limache se impuso con claridad por 3-0 a U de Concepción en su duelo más reciente y subió a lo más alto de la tabla, favoreciéndose también de la derrota de Colo Colo frente a Palestino.

Formaciones de Audax Italiano y Limache

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Marco Collao, Federico Mateos, Nicolás Aedo, Esteban Matus; Franco Troyansky y Giovani Chiaverano. DT: Gustavo Lema.

Formación de Limache

Claudio González; Yerko González, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Ramón Martínez, Vicente Álvarez, Jean Meneses; Misael Llantén, Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.