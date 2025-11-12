El Campeonato Nacional vuelve a sufrir un parón debido a la última fecha FIFA de este 2025, pero eso no frena las emociones que hay de cara a una Fecha 28 del torneo que promete grandes emociones en varios de los partidos que se llevarán a cabo.

Uno de esos duelos que tendrá dicha fecha 28 será la “final” por la permanencia que protagonizarán Deportes Limache y Unión Española, dos elencos que pelean palmo a palmo por salvarse del descenso y que pueden decidir mucho en su encuentro en el Lucio Fariña Fernández, escenario para el que el elenco Cervecero ya anunció un inaudito valor de las entradas con el que buscan motivar a su gente a alentar al estadio mismo.

👏 El destacable gesto de Limache con sus hinchas para un decisivo partido

Si bien quedan varios días para que se citen Limache y Unión en Quillota por el campeonato, la escuadra del Tomate Mecánico ya dispuso la preventa de entradas a un precio quizás nunca antes visto en estos tiempos en el fútbol chileno.

A través de sus redes sociales, el conjunto de la Quinta Región anunció que “Para nuestro próximo partido de local frente a Unión Española los necesitamos a todos apoyando al equipo en el estadio. Por esto, lanzaremos una preventa a solo 1.000 pesos! Solo a luca para ir a apoyar a Deportes Limache”.

“¡Todos atentos que próximamente subiremos más información sobre esta preventa y la venta general!”, detallan en su publicación, en una enorme iniciativa pensando en incentivar a sus hinchas en esta recta final de la temporada, y donde cada equipo necesita del empuje de los suyos para cumplir sus respectivos objetivos, en este caso el de los limachinos es la permanencia.

◾️ ¿Por qué se habla de una final por el descenso entre Limache y Unión?

Este duelo entre Limache y Unión Española tiene puestos los focos encima por lo que está en juego, nada menos que ir asegurando la permanencia en Primera División.

Los dirigidos por Víctor Rivero marchan en el antepenúltimo puesto del Campeonato con 22 puntos, solo uno por sobre la zona de descenso directo, en la cual se encuentra el equipo de Independencia con 21 unidades en el decimoquinto lugar.

Cerveceros e hispanos se jugarán la vida el próximo 21 de noviembre/ © Photosport

📆 ¿Cuándo se juega el Limache vs Unión Española?

Este pleito entre Limache y Unión se jugará el próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Lucio Fariña de Quillota.