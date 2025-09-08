El cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026 no solo trae consigo el duelo entre Chile vs Uruguay. También quedó confirmado quién será el encargado de impartir justicia en Ñuñoa, y el nombre no pasa inadvertido. Anderson Daronco, árbitro brasileño de 44 años, vuelve a estar en el centro de la escena tras dirigir hace poco en suelo chileno y cargar con un historial que ya dejó huella en partidos de La Roja y de la Celeste.

⚖️ La designación arbitral del Chile vs Uruguay

La Comisión de Árbitros de Conmebol designó a Anderson Daronco como juez principal para el partido de este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional. Lo acompañarán sus compatriotas Rodrigo Figueiredo y Guilherme Camilo como asistentes, mientras que Rodrigo Pereira cumplirá funciones de cuarto árbitro.

La designación llega apenas semanas después de que Daronco estuviera en Chile para impartir justicia en el triunfo de la U de Chile vs Independiente (1-0) por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Un partido que, con el correr de los días, terminaría siendo clave en el escándalo que provocó la descalificación del Rojo.

👤 ¿Quién es Anderson Daronco, el árbitro del Chile vs Uruguay?

Nacido en Santa Maria, Brasil, el 5 de enero de 1981, Daronco combina una larga trayectoria en torneos internacionales con una imagen que lo hizo conocido como “el árbitro más fuerte del mundo”, gracias a su físico imponente y a su pasado como profesor de Educación Física. Tiene 10 partidos dirigidos en Eliminatorias Sudamericanas y experiencia en Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Su último paso por Chile fue el mes pasado, cuando estuvo en el 1-0 de la U sobre Independiente en la Sudamericana, un antecedente fresco que alimenta la expectativa sobre su desempeño en el Nacional.

🇨🇱 El historial de Daronco con Chile

El juez ya sabe lo que es quedar en la mira de la Roja. En las Eliminatorias para Qatar 2022 estuvo en el Chile 1-2 Argentina en Calama, recordado por la polémica expulsión de Gary Medel y un arbitraje muy cuestionado. Más recientemente, en noviembre de 2023, dirigió la derrota 1-0 ante Ecuador en Quito por las Clasificatorias 2026, otro tropiezo que dejó heridas abiertas. En total, son dos partidos oficiales dirigidos a Chile en Eliminatorias, ambos con saldo negativo.

🇺🇾 El balance con Uruguay

Para Uruguay, en cambio, los recuerdos con Daronco son más dulces. Bajo su silbato la Celeste venció 1-0 a Ecuador en 2021 y 1-0 a Perú en 2022, dos triunfos vitales en su camino a Qatar. También estuvo en el empate 0-0 frente a Venezuela en 2017, cuando los charrúas todavía peleaban por asegurar su cupo mundialista. Tres partidos de Eliminatorias con él como juez, dos victorias y una igualdad, lo pintan como un “talismán” para los de Marcelo Bielsa.

📅 ¿A qué hora se juega el Chile vs Uruguay?

El partido entre Chile vs Uruguay se disputará este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La Roja, última en la tabla con apenas 10 puntos, buscará despedirse con dignidad de un proceso que resultó nefasto, mientras la Celeste de Bielsa, ya clasificada al Mundial, intentará cerrar con solidez. Todo, bajo la atenta mirada de un juez que ya sabe lo que es estar en el ojo del huracán.