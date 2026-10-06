Datos Clave La confesión: Emiliano Vecchio reveló en una entrevista en Argentina un violento episodio vivido con la barra brava de Colo Colo. El apriete: El volante aseguró que los fanáticos esperaron a un compañero a la bajada del bus con la intención de golpearlo por la seguidilla de malos resultados. El desenlace: El plantel tuvo que intervenir para calmar a los barristas, y el jugador afectado logró revertir las críticas siendo campeón al semestre siguiente.

Emiliano Vecchio sigue dando que hablar. Luego de impactar al mundo del fútbol sudamericano con su estremecedora confesión sobre la ludopatía y los millones que perdió apostando en los casinos, el actual jugador de Somisa San Nicolás volvió a encender las redes con una desclasificación de su etapa en el fútbol chileno.

El talentoso volante argentino defendió los colores de Colo Colo entre 2013 y 2015. Si bien terminó alzando la anhelada estrella número 30, sus inicios en Macul estuvieron marcados por una profunda crisis deportiva, lo que desató la furia de los hinchas más radicales y generó un ambiente insostenible.

Qué dijo Emiliano Vecchio sobre la Garra Blanca y Colo Colo en 2013

En diálogo con el canal de YouTube “Sistema Joaco Santos”, el mediocampista no se guardó nada al recordar los tensos momentos que vivió el plantel. “La Garra Blanca es muy picante. Cuando llego a Colo Colo, en el primer semestre creo que fue el peor equipo que jugué de plantel. Éramos un desastre”, comenzó relatando.

La presión por las constantes caídas escaló a niveles insospechados. “¿Cómo podemos ser tan malos? Perdíamos todos los partidos, muy mal”, reconoció el trasandino antes de soltar la verdadera bomba de la entrevista.

“Lo querían matar, literal”: El violento apriete a un jugador albo

El momento más escalofriante de la charla llegó cuando detalló un violento encuentro con la hinchada a la llegada de un viaje. Sin revelar la identidad del afectado para protegerlo, Vecchio expuso la gravedad del asunto.

“Bajamos, estaba la Garra Blanca y estaba esperando a un compañero. Me acuerdo. Un compañero más bueno, no sabes lo bueno que era, más buena gente y lo querían matar, pero literal. O sea, lo estaban esperando para pegarle. Imagina llegar a ese punto”, desclasificó el jugador.

Afortunadamente, el dramático “apriete” no pasó a mayores gracias a la rápida acción del resto del equipo. “Entre todos ahí pudimos hablar y después el loco la revirtió porque el otro semestre empezamos a andar mejor, salimos campeones y la fue revirtiendo. Pero a él sí, le cayeron encima y son bastante picantes”, concluyó, dejando en evidencia el oscuro lado de la crisis alba de aquella época.