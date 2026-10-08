Datos Clave El recinto beneficiado: El Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar completó la renovación de sus focos, pasando de los antiguos 750 a 1.350 lúmenes. Inversión millonaria: El proyecto contempló un aporte municipal de $79.492.000 para la instalación de cerca de 1.300 luminarias LED. A nivel sudamericano: Con esta mejora tecnológica, el reducto quedó habilitado por el IND, la FIFA y la Conmebol para albergar torneos internacionales sin tener que ceder su localía.

Una gran noticia para el desarrollo de la infraestructura deportiva se confirmó en la Región de Valparaíso. Tras meses de trabajos y planificación, el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar concretó una importante mejora que lo posiciona entre los recintos más modernos y preparados del país.

El reducto donde Unión La Calera ejerce su localía finalizó un ambicioso recambio de su sistema de iluminación artificial, un avance técnico que le permitirá dejar atrás las limitaciones que le impedían albergar compromisos de alta envergadura.

¿Qué mejoras se hicieron en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar?

El proyecto de modernización, materializado gracias a un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de La Calera y la sociedad anónima que administra al club, contempló la instalación de cerca de 1.300 luminarias LED.

Esta intervención permitió que los focos del recinto saltaran de los antiguos 750 lúmenes a 1.350, cumpliendo a cabalidad con el estándar técnico exigido por el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Conmebol y la FIFA. La iniciativa consideró una inversión municipal de $79.492.000.

A través de sus redes sociales, el alcalde de la comuna, Johnny Piraíno Meneses, valoró la obra: “Hoy por fin ya se está materializando, para poder cumplir con la normativa Conmebol (…) y de esta manera, garantizar los partidos de alta competición acá en el estadio municipal”.

¿Qué torneos internacionales podrá recibir el estadio de La Calera?

La principal consecuencia de este avance es netamente deportiva e institucional. Con las nuevas luminarias operativas, el Estadio Nicolás Chahuán quedó plenamente habilitado para recibir partidos oficiales de la Copa CONMEBOL Libertadores y la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Esta era una urgencia histórica para el conjunto “cementero”. En sus campañas internacionales anteriores, el equipo se vio obligado a ceder su localía y trasladarse al Estadio Sausalito de Viña del Mar, debido a que sus focos no cumplían con los lux requeridos por el ente rector sudamericano para las transmisiones televisivas.

El amargo presente de Unión La Calera en Primera División

La gran paradoja de esta millonaria y necesaria inversión es el complejo momento deportivo que atraviesa la institución que utiliza el reducto cada fin de semana.

Lamentablemente para sus hinchas, la mejora de estándar FIFA llega en una de las temporadas más críticas del club en el último tiempo. Unión La Calera marcha como el absoluto colista de la Primera División, perfilándose como el principal candidato a perder la categoría y descender a la Primera B.