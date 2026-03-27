El fútbol suele dar revanchas y la de Esteban Pavez parece estar escribiéndose con letras doradas en el extranjero. Tras una salida traumática de Colo Colo a principios de 2026, donde fue “borrado” por el técnico Fernando Ortiz y cuestionado duramente por una parte de la hinchada, el “Huesi” encontró su lugar en el mundo en Alianza Lima. El ex capitán albo, que dejó Pedrero entre polémicas y falta de minutos, hoy es el estandarte de un equipo que lidera el torneo incaico y que suspira por su presencia en el mediocampo.

Su arribo a “La Victoria” no fue casualidad: fue un pedido expreso de Pablo Guede, quien ya lo tuvo en su etapa más exitosa en el Cacique. Sin embargo, no todo es alegría para el mediocampista de 35 años. Justo cuando atravesaba su mejor momento, una inoportuna lesión lo tiene caminando por la cornisa de cara al partido más importante del año en el país vecino: el clásico ante Universitario de Deportes.

¿Por qué Esteban Pavez es considerado un “líder” en el mediocampo de Alianza Lima?

Los elogios para el formado en Macul no se han hecho esperar. Raimond Manco, histórico exjugador del cuadro íntimo, no escatimó en loas para el chileno en el programa Juego Cruzado. “Desde que Pavez volvió de la lesión que sufrió ante 2 de Mayo, es otro Alianza. Es un equipo más ordenado, empezó a jugar de otra manera. Además, es un líder en el mediocampo”, sentenció el peruano, destacando la jerarquía que el “Huesi” impuso desde su llegada.

Pavez ha disputado seis partidos con la camiseta blanquiazul, siendo titular indiscutido tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Su capacidad para ordenar el bloque defensivo y su salida clara han hecho que la hinchada peruana olvide rápidamente su discreto cierre de ciclo en Chile, donde pasó de ser el dueño de la jineta a disputar apenas 18 minutos en sus últimos ocho duelos bajo el mando de Ortiz.

La lesión de Pavez que tiene en vilo a Pablo Guede de cara al clásico

Pese al renacer futbolístico, la preocupación se instaló en el Alejandro Villanueva. Pavez no pudo terminar el último duelo ante Juan Pablo II y los exámenes médicos confirmaron la peor noticia: un desgarro en el músculo recto femoral derecho. El jugador aprovechó el receso por la fecha FIFA para viajar a Chile a someterse a chequeos adicionales, mientras el comando técnico de Guede reza por una recuperación milagrosa.

El clásico ante la “U” peruana está programado para el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Lima. “Ahora que se ha lesionado es una baja sensible de cara al clásico”, complementó Manco. Si el chileno no llega, Guede deberá mover piezas en un tablero donde Pavez era, hasta hoy, la pieza inamovible.

En resumen

El renacer: Esteban Pavez es figura y líder en el Alianza Lima de Pablo Guede.

Esteban Pavez es figura y líder en el Alianza Lima de Pablo Guede. El elogio: “Es otro Alianza con él”, aseguró el ex jugador Raimond Manco.

“Es otro Alianza con él”, aseguró el ex jugador Raimond Manco. La mala noticia: Sufrió un desgarro femoral y es duda para el clásico ante Universitario del 4 de abril.

Sufrió un desgarro femoral y es duda para el clásico ante Universitario del 4 de abril. El pasado: Salió de Colo Colo tras ser descartado por Fernando Ortiz y criticado por la hinchada.

¿Crees que Colo Colo cometió un error histórico al dejar partir a Esteban Pavez viendo su nivel actual? Opina y súmate al debate en AlAireLibre.cl.