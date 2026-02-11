El fútbol chileno recibió una noticia que golpea fuerte. En medio de una entrevista donde repasaba los momentos más complejos de su vida personal, una ex figura de la Selección chilena y de Universidad de Chile reveló un diagnóstico que nadie esperaba escuchar.

Lo que comenzó como una consulta médica por otra condición terminó con un hallazgo inesperado. Se trata de Mauricio Pinilla, ex delantero de La Roja y referente azul, quien confirmó que fue diagnosticado con cáncer de piel y que ya inició el tratamiento correspondiente tras permanecer varios días internado.

❓ ¿Qué ex jugador de la Roja reveló que tiene cáncer?

Mauricio Pinilla confirmó públicamente que fue diagnosticado con cáncer de piel luego de una internación donde se le realizaron diversos exámenes médicos.

El ex atacante relató en el programa “Marca Personal” que todo fue detectado tras estudios complementarios: “Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel. Y me detectaron cáncer de piel”. Según reconoció, es la primera vez que hace pública esta situación.

🩺 ¿Qué tipo de cáncer le detectaron a Pinilla y en qué etapa está?

Pinilla explicó que se trata de un cáncer de piel en etapa inicial, lo que permite un tratamiento menos invasivo y con buen pronóstico. “Es la primera parte nomás, me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo”. El diagnóstico temprano fue determinante para iniciar de inmediato la terapia médica.

💬 ¿Qué tratamiento está siguiendo Mauricio Pinilla?

El ex goleador aseguró que ya comenzó el tratamiento correspondiente y que está enfocado en cumplir cada indicación médica. “Estoy con un tratamiento sí, estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione”. También detalló que permaneció cuatro días hospitalizado mientras le realizaban los exámenes necesarios para determinar su condición.

⚕️ ¿Cómo está actualmente el estado de salud de Pinilla?

Más allá del diagnóstico, Pinilla reconoció que los exámenes mostraron un sistema inmune debilitado. “Imagínate que me salieron las defensas de 1000 en 1. Me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas”. Pese a ello, afirmó sentirse bien y aseguró que continúa con sus tratamientos médicos y psiquiátricos bajo supervisión profesional.

🔎 ¿Qué es el cáncer de piel y por qué es clave detectarlo a tiempo?

El cáncer de piel es uno de los tipos más frecuentes a nivel mundial, pero también uno de los que presenta mejor pronóstico cuando se detecta en etapas tempranas. La aparición de manchas nuevas, cambios en lunares o lesiones persistentes debe ser evaluada por un especialista. El caso del ex goleador de La Roja refuerza la importancia del diagnóstico precoz y los chequeos médicos oportunos.

🧠 En resumen

Mauricio Pinilla reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel.

El hallazgo ocurrió tras exámenes realizados por otra condición médica.

El diagnóstico fue en etapa inicial.

Ya inició tratamiento y terapia correspondiente.

El ex jugador aseguró sentirse bien y enfocado en su recuperación.

📣 Sigue todas las noticias del fútbol chileno y las figuras históricas de La Roja y la U en AlAireLibre.cl, con información verificada y contexto completo de cada historia que impacta al país.