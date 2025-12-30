Un futbolista chileno se despidió este martes de su club tras ser tricampeón: el jugador fue clave en el hito de su escuadra y ahora dice adiós a lo grande de la institución, con gran respaldo de los fanáticos.

Además, ahora está cerca de llegar a un grande del continente, por lo que sus posibilidades parecen ser muy buenas para 2026, año en el que disputara la Copa Sudamericana.

🇨🇱 El chileno que deja su club tras ser tricampeón

Se trata de Rodrigo Ureña, jugador nacional de 32 años. quien se despidió de Universitario de Lima en Perú, luego de ganar de forma consecutiva los tres últimos títulos nacionales en ese país, justo en el período en que estuvo el nacional en la institución.

“Gracias eternas, Rodrigo. Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!”, señaló en sus canales oficiales el elenco crema.

Ureña se ganó el cariño de los hinchas de la U peruana, con un gran despliegue y sacrificio en la mitad de la cancha, virtudes que le valieron ser fijo en la titularidad 1en la mayoría del tiempo que vistió la camiseta de ese club.

😱 El grande de Sudamérica que quiere a Rodrigo Ureña

Ahora Rodrigo Ureña tiene todo listo para fichar en Millonarios de Colombia: la escuadra cafetera busca quedarse con el chileno y así pelear los títulos de la liga colombiana y la Copa Sudamericana 2026.

Será la tercera experiencia de Ureña en el fútbol de ese país, después de defender las camisetas de América de Cali (2020-2021) y Deportes Tolima (2022), elencos en los que no pudo consolidarse, pero sí dejó una buena impresión, razón por la que vuelven a confiar en él desde tierras colombianas.

Además, Rodrigo Ureña jugó en Chile en Unión Española, U de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Palestino y Deportes Antofagasta, largo periplo antes de triunfar en el fútbol internacional.