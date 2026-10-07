Datos Clave El salto: Darío Osorio llegó a la Premier League en el último mercado de pases tras fichar por el Crystal Palace. La crítica: Desde Europa apuntaron a la formación del chileno y cuestionaron un factor clave. La nutrición: Uno de los aspectos que tuvo que cambiar fue su nutrición, según revelaron en el Viejo Continente.

Darío Osorio dio el gran salto en su carrera en el último mercado de pases. El chileno dejó el fútbol de Dinamarca para fichar por el Crystal Palace, equipo en el que lucha por ganarse un puesto.

El formado en Universidad de Chile dejó una grata impresión en Midtjylland, club en el que estuvo tres años y que fue clave en su desarrollo. Sin embargo, desde el elenco danés hicieron una fuerte crítica a la formación de jugadores en el fútbol chileno.

¿Qué dijeron en Midtjylland por la formación de Darío Osorio?

Kristian Kjær, director deportivo del Midtjylland, conversó con el medio británico The Guardian, donde en primer lugar reveló el principal motivo por el que Darío Osorio escogió la liga danesa.

“Darío priorizó la importancia de comenzar en un club y en un entorno en Europa que pudiera ayudarlo a crecer para que un día pudiera ir a la Premier League, que ha sido su sueño desde que era un niño pequeño”, contó.

Sin embargo, al hablar sobre su formación, Kjær lanzó una ácida crítica. “Su integración fuera del campo fue muy importante. El fútbol chileno no es, y no trato de sonar irrespetuoso, la configuración más profesional cuando se trata de nutrición y hábitos fuera del campo”, afirmó.

En ese contexto, relató que “Darío solía comer mucho pan blanco para la cena y no podía entender por qué no estaba completamente lleno de energía por la mañana. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos: investigar su plan de nutrición”.

¿Cómo se dio el traspaso de Darío Osorio a la Premier League?

Por último, dio algunos detalles de cómo se dio su fichaje al Crystal Palace y cómo estuvo el jugador esperando para dar el salto al fútbol inglés. “Preparamos tanto al agente como al jugador que todo podía terminar fácilmente en los últimos días de la ventana de transferencia porque los clubes ingleses no son tan valientes para traer jugadores de fuera de Inglaterra, especialmente de las cinco mejores ligas”, indicó.

“Fue un poco estresante, especialmente para Darío. Pero al mismo tiempo, mentalmente, estaba un poco preparado para eso: ‘OK, tengo que actuar al principio de la temporada para mantenerme en el escaparate”, sentenció.