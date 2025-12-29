Unión Española vive días de incertidumbre: los Hispanos descendieron en cancha a la Primera B, pero un desajuste reglamentario tiene al elenco con expectativas de quedarse en la máxima categoría del fútbol chileno (al igual que Deportes Iquique). Se espera que la situación se defina este martes 30 de diciembre por parte de la ANFP.

En medio de todo esto, el Rojo de Independencia sufre al perder dos refuerzos que tenía avanzados, debido a que los futbolistas decidieron no seguir en medio de la misma inseguridad que ronda en el estadio Santa Laura.

❌ Los fichajes que se le cayeron a Unión Española

El último fichaje que se le cayó a Unión Española es Víctor González Chang: el defensa que jugó este año en Santiago Wanderers estaba negociando con el elenco de colonia, pero decidió tomar otras alternativas que le dieran certeza sobre la división en la que jugará en 2026.

La misma determinación tomó hace algunos días Bastián San Juan, experimentado zaguero, quien igualmente priorizó la certidumbre y terminó fichando por Cobreloa, escuadra que jugará la Primer B tras perder la última final de la Liguilla de Ascenso con Deportes Concepción.

📅 ¿Cuándo se define si Unión Española e Iquique descienden?

Este martes 30 de diciembre habrá un consejo extraordinario de clubes del fútbol chileno, en el que los elencos afiliados a la ANFP votarán si Unión Española e Iquique se mantienen en Primera División o descienden a Primera B, esto tras el reclamo formal de ambos elencos afectados.

El argumento para los alegatos es que el Reglamento General de la ANFP y las Bases del Campeonato 2025 tienen una contradicción, ya que el primero habla de descensos por promedios de los últimos 3 años, mientras que el segundo indica que los dos últimos elencos de la Liga de Primera 2025 bajan a la segunda categoría.

Si se rechaza el reclamo de Unión Española e Iquique hay opciones de estos dos clubes vayan a la Justicia Ordinaria a realizar una demanda, en tanto que si es acogido hay dos opciones: que la Primera División se juegue con 18 equipos o que haya descensos por los mencionados promedios, lo que provocaría problemas para Limache y La Serena, elencos que tampoco se quedarán tranquilos ante un posible fallo en su contra.

Todo está por definirse este martes en las oficinas del Complejo Deportivo Quilín.