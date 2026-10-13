Datos Clave Protagonista: Julián Infante Chaptal, futbolista chileno-francés de 15 años. Club: El joven juega en las divisiones formativas del Charlton Athletic, de Inglaterra. Gol: Infante Chaptal anotó ante el Tottenham Hotspur en un partido de fútbol juvenil.

Un joven futbolista chileno-francés se hizo notar en el fútbol formativo inglés. Julián Infante Chaptal, de 15 años, juega en la Sub 15 del Charlton Athletic y anotó un golazo frente al Tottenham Hotspur, una conquista que destacó entre las imágenes futbolísticas del fin de semana.

El tanto puso el nombre del juvenil en circulación y despertó interés por su desarrollo en Inglaterra, donde continúa su formación en una de las categorías menores del club londinense.

¿Quién es Julián Infante Chaptal?

Julián Infante Chaptal tiene nacionalidad chilena y francesa y forma parte de la categoría Sub 15 del Charlton Athletic, equipo del sur de Londres que compite en el fútbol inglés.

Con 15 años, se desempeña como volante ofensivo y en julio ya tuvo su debut en la Sub 18 de su equipo, ingresando en un amistoso de pretemporada frente a Estudiantes FC.

El golazo ante Tottenham Hotspur

El juvenil marcó ante el Tottenham Hotspur y dejó una de las anotaciones destacadas del fin de semana en el fútbol formativo. La jugada permitió visibilizar a un futbolista con raíces chilenas que busca avanzar en su carrera desde Inglaterra.

El nombre de Infante Chaptal se suma así al de otros jóvenes con vínculo chileno que desarrollan su formación en el extranjero. Su desempeño en la Sub 15 del Charlton Athletic será el principal antecedente para seguir su progreso en los próximos años.

Revisa el video del gol de Julián Infante Chaptal ante Tottenham Hotspur