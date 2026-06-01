¡Sorpresa total! Juvenal Olmos está de regreso al fútbol chileno y lo hace de forma inesperada. El exDT de La Roja y U Católica fue oficializado este lunes como el nuevo gerente deportivo de Lautaro de Buin, club que milita en la Segunda División Profesional y que asombró a todos con un anuncio que cayó como bomba en el ambiente del balompié nacional.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial en sus redes sociales y con “bombos y platillos”, marcando la vuelta a la actividad de un hombre que fue figura de U Católica y la Selección Chilena como jugador, estando otra vez en ambos lugares como entrenador, así como en otros elencos en Chile, Argentina y México.

¿Por qué llega Juvenal Olmos a la gerencia deportiva de Lautaro de Buin?

Lautaro de Buin busca su primer ascenso a la Primera B (lo hizo en 2021, pero por temas administrativos no se concretó), por lo que desde la dirigencia busca realizar un proyecto deportivo en el que Juvenal Olmos será pieza fundamental.

Con cariñosas palabras se le dio la bienvenida en sus canales: “En el Club Deportivo Lautaro de Buin tenemos el orgullo de anunciar la incorporación de Juvenal Olmos como nuestro nuevo Gerente Deportivo”, escribió la institución del Toqui del Maipo.

“Reconocido por su destacada trayectoria en el fútbol chileno, tanto como jugador y como entrenador de la Selección Chilena, como en clubes de la importancia de Universidad Católica y Unión Española, Juvenal se integra a nuestra institución para aportar toda su experiencia, liderazgo y conocimiento al desarrollo de nuestro proyecto deportivo”, añadió el club a través del comunicado.

Finalmente, expresó que se trata de “un importante paso en el crecimiento y fortalecimiento de Lautaro de Buin, reafirmando nuestro compromiso con la profesionalización, el trabajo serio y la búsqueda permanente de nuevos desafíos”.