Datos Clave Final Bosses Alinea: CR7, Lookman y Wissa apuestan por ataque y definición letal. Balkan Ballers Responde: Modrić, Endrick y Schick combinan elegancia y explosión juvenil. Hinchas Eligen Ganador: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 sigue regalando espectáculo y ahora llega una sexta jornada llena de sabor sudamericano. Inspirado en las históricas cages de Nike, el torneo continúa reuniendo a figuras mundiales en enfrentamientos intensos y definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Final Bosses y Balkan Ballers en una batalla cargada de personalidad y experiencia.

Cristiano vs Modrić se enfrentan en The Cage

Final Bosses llega con una combinación de liderazgo y explosión ofensiva. Cristiano Ronaldo aporta presencia y definición letal, Yoane Wissa rompe líneas con velocidad y agresividad, mientras Ademola Lookman añade desequilibrio y creatividad en espacios reducidos. Son un equipo diseñado para atacar constantemente.

Balkan Ballers mezcla inteligencia y calidad técnica con Luka Modrić manejando el ritmo, Endrick aportando explosión juvenil y Patrik Schick ofreciendo fuerza y definición dentro de la cage. Un equipo elegante, pero extremadamente peligroso cuando encuentra espacios.

La calidad y química colectiva marcarán la diferencia.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas siguen teniendo la última palabra.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada jugada y apoyar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia.

¿Quién dominará la sexta jornada?